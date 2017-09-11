羅興亞民兵提停火 緬甸政府拒絕

2017-09-11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕緬甸若開邦羅興亞族民兵上月底與政府軍爆發血腥衝突，觸發當地近三十萬穆斯林少數族裔展開逃亡。為避免人道危機惡化，「若開羅興亞救世軍（ＡＲＳＡ）」十日片面宣布即刻起停火一個月，並呼籲政府軍停止攻擊，讓人道組織得以展開救援行動，不料遭緬甸政府拒絕。聯合國指出，難民亟需的食物及醫療援助，總額估計達七千七百萬美元（逾廿三億台幣）。

40萬難民湧入 孟加拉難負荷

緬甸武裝組織「若開羅興亞救世軍」十日透過官方「推特」發布片面停火聲明，稱即日起至十月九日的一個月內將暫停軍事進攻行動，呼籲「所有人道行動者」在此期間內，恢復傳送救援物資到衝突區內，幫助「人道危機的所有受害者，不論其種族或宗教背景」，並且呼籲緬甸當局同樣以舒緩人道危機為由停止戰火，但緬甸政府以「不與恐怖份子協商」為由拒絕停戰。

信奉伊斯蘭教的若開邦羅興亞族，在以佛教為主的緬甸被視為非法公民，長期在政府漠視下慘遭迫害。被緬甸政府列為恐怖組織的「若開羅興亞救世軍」，以保護穆斯林少數族裔為由，上月廿五日向三十處緬甸軍警崗哨發動攻擊，引發緬甸政府軍報復性鎮壓，包括對平民無區別殺害，可能導致上千人喪命，還有三名羅興亞人疑似誤觸緬甸軍方在邊境埋下的地雷而身亡，被外界斥為「種族清洗」，迫使無力抵抗的羅興亞族百姓大舉逃亡至孟加拉。

聯合國難民署（UNHCR）近日指出，兩週來已有二十九萬四千名羅興亞族難民，透過水路和陸路抵達孟加拉的科克斯巴札爾地區而若開邦內亦有約三萬名佛教及印度教民眾，因捲入戰亂而流離失所。聯合國及「紅十字會」等人道組織警告，孟國難民營已收容逾四十萬羅興亞難民，但每天仍有難民湧入，醫療資源短缺現象「絲毫未見終止」。

其他武裝團體是否停火仍未知

孟國地方政府及人道組織表示，已難以應付源源不絕的難民潮，女性和小孩在內的難民因飢餓、飢渴且無處可去。衛生專家警告，上述惡劣情況可能導致傳染病爆發。

然而，緬甸政府拒絕停火，其他羅興亞武裝份子是否停火仍未知，已逃至孟國的難民也質疑停火成效，還有人表示「除非獲得緬甸政府補償及接受羅興亞族」，才有可能返回家園。