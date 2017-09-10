全球首例 澳洲完成3D列印脛骨移植手術

2017-09-10

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕澳洲布里斯班的亞莉珊卓拉公主醫院兩週前進行全球第一件3D列印脛骨植入手術。昆士蘭州衛生部部長迪克指出，這項手術為人體主要骨骼的成功移植開啟了一扇門。

接受該劃時代手術的患者是27歲男子李希特（Reuben Lichter）。去年耶誕節前，他因腿部感染引發的劇烈疼痛而被送入醫院，兩天後，他的兒子威廉出生。該感染使得他右腿大部分骨骼腐爛，他面臨失去右腿的命運。8日他說：「醫療團隊告訴我有兩個選項：在膝蓋上方進行截肢，或者嘗試可能成功、也可能失敗的實驗性治療。我回以：『就這麼做！』」

李希特指出，他必須把握這項手術的機會，他說：「對我而言，若有機會保住我的腿，讓我可與兒子去做共同想做的事，那麼我會把握機會。」這些事包括等8個月大的威廉再大一點時，帶他去滑雪，「不過，看樣子他或許比我先能走路」。

須18個月復健 才能恢復走路

李希特在6個月內接受了5次大手術，包括3月間的脛骨移除術，以便讓36公分「支架」植入他的脛部，進而實際保住他的腿。重建外科醫師瓦格爾斯指出，昆士蘭科技大學先以聚合物打造出3D脛骨支架模型，之後再赴新加坡「列印」。在兩週前進行的植入手術長達14小時，確定該處有足夠血流，可以讓新骨在3D骨架四周已及外部生長。當新骨長成後，該列印出的3D骨架將慢慢分解。

這是未來9個月療程的第一步，2017年年底將利用活羊進行實驗性的生物力學研究，以評估李希特的骨骼成長速度與強度。儘管手術成功，李希特仍需經歷漫長的復健路，醫療團隊預測，他可能須耗費18個月才能恢復步行能力。