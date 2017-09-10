震前92秒警報響！墨國地震預警系統奏效

2017-09-10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕墨西哥7日發生芮氏規模8.2強震，距離震央逾800公里的首都墨西哥市，在毀滅性震波抵達前92秒便收到地震預警系統示警。專家指出，若非人口稠密區預先收到地震示警，恐將造成更多傷亡。

首都墨西哥市2千萬人及時避難

人口超過2000萬的墨西哥市在地震來襲時，民眾紛紛跑到街上避難，機場窗戶玻璃因強震碎裂，多個地區電力中斷，超過100萬人無電可用。駐墨西哥市的丹麥籍記者索倫森（Anne Sorensen）表示，警報響起後不久，建築物便開始劇烈搖晃，她和室友趕忙採取行動，地震警報雖無法應對建物倒塌等重大災害，但至少可以讓人有心理準備。

地震預警系統可讓民眾在劇烈搖晃發生前，預先採取行動自保，包括尋找掩護、開啟逃生門、關閉油氣開關、電梯緊急暫停至最近樓層等。地震發生時，地表產生的震波不只一種，由於不同種類的震波擁有不同的波速和破壞力，而現今通訊的速度又快於震波傳遞的速度，藉由計算震波傳遞的時間差，便可針對破壞力較強的震波發出預警。

美國地質調查所（USGS）2012年開始研發號稱全球最精密地震預警系統之一的「ShakeAlert」，今年4月已安裝在加州、華盛頓、奧勒岡州的緊急救護中心、警察局、消防機構等數十處，並能提供舊金山灣區捷運系統（BART）判斷是否暫停列車行駛。

USGS指出，全球已有多國在遭受地震重創後建置地震預警系統，分別是墨西哥市在1985年大地震、日本1995年阪神大地震、台灣1999年集集大地震，以及中國2008年汶川大地震。