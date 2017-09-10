墨強震增至61死「屋如被火車輾過 災民泣買不到棺材」

2017-09-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕墨西哥7日遭逢該國85年來、同時也是全球今年以來最強烈地震襲擊，芮氏規模8.2的劇烈震動，令南部各州出現屋頹牆倒、斷垣殘壁的場面，迄今已造成至少61人喪生，數百人受到輕重傷，且餘震多達260餘起，最大規模達6.1。墨國總統潘尼亞‧尼托8日視察重災區後宣布全國哀悼3天，他也鼓舞人民，地震雖具毀滅性，但團結、共同承擔責任的力量將更強大。

總統勘災 宣布全國哀悼3天

墨國此次強震發生於當地7日晚間11時49分，震央位於該國西南方的太平洋近海，被總統潘尼亞‧尼托形容為「近百年來所記錄到的最強烈地震」，瓦哈卡州、奇亞帕斯州和塔巴斯科州等南部重災區受創最嚴重。該國軍警和緊急救難人員8日繼續與時間賽跑，但當局統計顯示，上述3州已有至少61人罹難，且還可能增加至80人以上，全國亦有逾260人受傷，經濟損失尚待估計。

重災區1/3民宅倒塌 災民露宿街頭

其中，瓦哈卡州已有45人喪命，胡吉坦市（Juchitan）就尋獲36具遺體，民宅、教堂、飯店、酒吧等當地建物大幅度毀損，3分之1的民宅不是倒塌、就是不宜居住，宛如死城的街道上遍布磁磚、玻璃、鋼索、碎石瓦礫，以及房屋隔音和隔熱材料等殘骸。當地居民形容強震如同「猛獸來襲」，自家屋頂像是「被火車輾過」，直言「雖然對地震不陌生，但從沒經歷過這麼恐怖的地震」，還有民眾想安葬罹難親人，卻因死難者過多，根本「買不到棺材」。

人口僅10萬人的胡吉坦市基礎設施停擺，市長桑切斯嘆該市正處於「有史以來最可怕的時刻」，許多民眾因畏懼餘震，僅帶著棉被就露宿街頭或公園。總統潘尼亞‧尼托8日親自視察該市後，表示將優先恢復水、食物和醫療資源供給，並協助災後重建；瓦哈卡州州長則表示，上萬份配給包、毛毯、清潔組合正運往當地，並加派聯邦警察，連同搜救犬搜索仍被埋在瓦礫之下的生還者。

此外，奇亞帕斯州和塔巴斯科州分別有12人及4人於震災中喪生，奇州倒塌或毀損的民宅超過2000間，沿岸數千人一度因海嘯警報被撤離，所幸最後僅測得約兩尺高（約61公分）的海嘯。墨國中、南部各州8日宣布停課，以利檢視受災狀況；而國家石油公司（Pemex）則指出，日產33萬桶原油的薩利納克魯茲煉油廠已預防性關閉，工廠結構上沒有破壞，但在重啟前仍需檢查電力系統。