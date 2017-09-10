北韓害的？ 伊凡卡取消訪中

2017-09-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普的左右手—女兒伊凡卡和女婿庫希納，據悉已取消預定九月訪問中國的行程，這項消息不僅使視兩人為楷模的中國粉絲失望，也被解讀為美中兩國因北韓問題鬧僵的證明，同時也讓持續拉攏兩人、盼提升兩國關係的中國外交圈挨了一記悶棍。

英國衛報指出，外界原先推測，白宮高級顧問伊凡卡和庫希納擬於九月出訪中國，為總統川普年底的訪中之旅探路，但紐約時報日前踢爆，伊、庫兩人皆已婉拒中方邀請。北京人民大學國際關係教授時殷弘指出，從美中兩國近來摩擦加劇即可窺知背後原因，包括川普因北韓問題加強向中國施壓，以及川普在貿易問題槓上中國等。

儘管白宮官員聲稱，從未安排伊凡卡和庫希納訪中，中國外交部發言人耿爽也間接否認傳聞，但華府中國政治觀察家利明章直斥雙方「一派胡言」，斷言兩國「肯定在談論此事」。利明章分析，伊、庫取消訪中是對中國外交圈的打擊，因為中國外交人員從川普年初上任以來，即「辛苦經營伊凡卡和庫希納」，盼其作為美中關係趨穩的媒介。

利明章還說，中國外交圈深信，川普的孩子若力挺中國，將是中方一大利多，身為白宮重要溝通管道的庫希納尤甚，「中國人喜歡與（美國前國務卿）季辛吉之類的角色合作，而庫希納就是他們寄託的人選，但他們已意識到，伊、庫的影響力不如預期，中方不像幾個月前有自信了」。上海復旦大學美國專家沈丁立則駁斥，美中關係不會受影響，「世上沒有任何國家，須靠一個女兒來改善雙邊關係」。

衛報指出，即便伊凡卡和庫希納取消訪中，川普十一月中旬出訪中國希望仍濃。然而，時殷弘認為，川普到訪不再意味美中關係已進入穩定，「兩國關係起起伏伏，不確定性揮之不去，遑論川普非常善變」。