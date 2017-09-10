北韓害的？ 伊凡卡取消訪中

2017-09-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普的左右手—女兒伊凡卡和女婿庫希納，據悉已取消預定九月訪問中國的行程，這項消息不僅使視兩人為楷模的中國粉絲失望，也被解讀為美中兩國因北韓問題鬧僵的證明，同時也讓持續拉攏兩人、盼提升兩國關係的中國外交圈挨了一記悶棍。

英國衛報指出，外界原先推測，白宮高級顧問伊凡卡和庫希納擬於九月出訪中國，為總統川普年底的訪中之旅探路，但紐約時報日前踢爆，伊、庫兩人皆已婉拒中方邀請。北京人民大學國際關係教授時殷弘指出，從美中兩國近來摩擦加劇即可窺知背後原因，包括川普因北韓問題加強向中國施壓，以及川普在貿易問題槓上中國等。

儘管白宮官員聲稱，從未安排伊凡卡和庫希納訪中，中國外交部發言人耿爽也間接否認傳聞，但華府中國政治觀察家利明章直斥雙方「一派胡言」，斷言兩國「肯定在談論此事」。利明章分析，伊、庫取消訪中是對中國外交圈的打擊，因為中國外交人員從川普年初上任以來，即「辛苦經營伊凡卡和庫希納」，盼其作為美中關係趨穩的媒介。

利明章還說，中國外交圈深信，川普的孩子若力挺中國，將是中方一大利多，身為白宮重要溝通管道的庫希納尤甚，「中國人喜歡與（美國前國務卿）季辛吉之類的角色合作，而庫希納就是他們寄託的人選，但他們已意識到，伊、庫的影響力不如預期，中方不像幾個月前有自信了」。上海復旦大學美國專家沈丁立則駁斥，美中關係不會受影響，「世上沒有任何國家，須靠一個女兒來改善雙邊關係」。

衛報指出，即便伊凡卡和庫希納取消訪中，川普十一月中旬出訪中國希望仍濃。然而，時殷弘認為，川普到訪不再意味美中關係已進入穩定，「兩國關係起起伏伏，不確定性揮之不去，遑論川普非常善變」。

  • 北韓軍人九日在平壤萬壽台大紀念碑廣場舉行的國慶活動中行禮致敬。（路透）

    北韓軍人九日在平壤萬壽台大紀念碑廣場舉行的國慶活動中行禮致敬。（路透）

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