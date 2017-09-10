制裁北韓 台遵守聯合國決議

2017-09-10

【駐美特派員曹郁芬／華府八日報導】台北駐美代表高碩泰今天表示，台灣雖然不是聯合國會員，但對於聯合國通過的制裁北韓決議案都完全遵守。

至於北韓問題可不可能變成軍事衝突，高碩泰表示，這是大家心頭揮之不去的重大問題，「我們希望透過聰明的決策以及大家這方面的節制，能達到最妥善的解決方式。」

高碩泰今天在雙橡園與媒體茶敘。在接受記者訪問時，他說，北韓試射飛彈與核武對於整個區域的安全、和平與繁榮都造成衝擊。國際社會保持高度關切，台灣政府除了表達嚴重關切，也對北韓的行為予以譴責，希望此事透過制裁和外交等途徑，早日獲得妥善解決。

不過他認為，台灣也不能一廂情願，畢竟國際局勢變幻莫測，中華民國台灣地處於西太平洋的關鍵地位，任何區域性的不利發展對台灣的經濟、金融、民心與社會安定也會有影響，駐美代表處會隨時了解美國政府相關的決定與措施。

對於美國川普政府是否有針對北韓情勢向台灣在內的各國使館進行簡報，高碩泰說，像這類重大事件，他們都會跟美方保持密切連繫，透過多元管道以及在華府的智庫與研究單位，希望能充分掌握相關事態的發展以提供給台灣政府做決策的參考。

美國總統川普曾表示會對與北韓進行貿易的國家進行報復，高碩泰表示，台灣密切關注聯合國對北韓的相關決議案，中華民國做為一個國際社會負責任的成員，會考慮配合國際社會的節奏採取必要的作為。