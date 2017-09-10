斷油制裁北韓 中俄還沒點頭

2017-09-10

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國無視中國與俄國的抗拒，正式要求聯合國安理會十一日就對北韓實施新的嚴峻制裁進行投票，與此同時，北韓國營媒體「勞動新聞」九日在建國六十九週年紀念社論中，敦促國家擴張核武，以對抗逐漸增強的國際制裁。

華府提交的聯合國決議草案中，要求對北韓實施石油禁運、凍結北韓領導人金正恩資產、禁止輸入北韓紡織品以及禁用北韓海外勞工，消息來源指出，八日舉行的安理會十五個成員國會議中，俄國與中國僅贊同禁輸紡織品措施。

儘管如此，一名外交官對美國支持的措施表示樂觀，他說，「我不認為該案會遭否決，我們將達成協議」，因為所有成員國皆展現「協商意願」，不過，熟悉相關討論的消息來源認為，石油與石油產品的禁運最為嚴峻，「俄國與中國絕對反對」。中國是北韓最大貿易國，對中貿易佔北韓對外貿易的九十二％。

針對美國駐聯合國大使海利先前在安理會上嚴厲批評北韓，北韓官媒朝鮮中央通信社八日痛批海利是「政治妓女」，並警告美國政府如果不控制海利的發言，將面臨嚴重後果。

北韓官媒放話加強核武

北韓九日慶祝國慶，官媒「勞動新聞」在社論中強調，北韓將會持續加強核武軍備，奉行經濟與核武同時發展的「並行政策」，務必大量製造尖端的「主體」武器。勞動新聞並呼籲進行更多諸如洲際彈道飛彈（ICBM）試射等「奇蹟般大事」，以嚇阻美國。該官媒在另一篇評論中說，只要美國不放棄對北韓的敵意政策，美國將繼續接獲「不同形狀與尺寸的禮物包裹」。

北韓去年九月九日進行第五次核試爆，而一週前，其進行第六次核試爆，北韓宣稱這是一枚足以裝置在飛彈上的氫彈。七月間，北韓試射兩枚射程範圍涵蓋美國本土許多地區的ICBM。

南韓九日對北韓可能再度發射飛彈嚴正以待，一名國防部發言人指出，儘管北韓沒有出現異常動作，但藉由移動式發射器，平壤可隨時發射彈道飛彈。一名官員也說，北韓隨時可在豐溪里核試驗場第七度進行核試爆，北韓可能選定十月十日執政的勞動黨黨慶進行試爆。南韓核能安全委員會八日指出，在南韓國內偵測到微量的放射性同位素氙133，該不存在於自然界的物質疑似因北韓三日核試爆而產生，但不影響安全。