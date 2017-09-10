艾瑪逼近 佛州急撤630萬人

2017-09-10

預測由佛州坦帕灣登陸

〔編譯茅毅／綜合報導〕肆虐加勒比海地區的颶風「艾瑪」，朝美國佛羅里達州直撲而來，當地約五六○萬人已被通知撤離，九日又增加七十萬人，逾佛州人口的四分之一，規模史無前例。據最新預測，艾瑪登陸美國本土的地點將是佛州坦帕灣，避免直撲人口稠密的邁阿密都會區。總統川普在錄影聲明中向民眾示警，表示艾瑪「絕對有可能是史上破壞力強大的颶風之一」，呼籲居民留意政府和執法官員的建議。美國海軍八日說，已派遣核動力航空母艦「林肯號」等軍艦，待命提供人道救援。

逾1/4人口撤離 規模史無前例

艾瑪為百年來威力最強的大西洋颶風之一，美國國家颶風中心（ＮＨＣ）指出，在登陸古巴後，艾瑪已於九日一早略微減弱為四級，每小時平均風速約二四九公里。氣象預報員預測，它將於十日上午先在佛羅里達礁島群（Florida Keys）附近，並於當天下午前接近佛州西南岸，而根據美國「聯邦急難管理總署（ＦＥＭＡ）」資料，自一八五一年以來，侵襲美國的颶風中，僅三個達五級。科學家認為，艾瑪路徑沿線的深海流著溫暖海水，略高於平常溫度，為其發展提供充足能量。

在佛州以北的喬治亞州，其沿海地區也有五十四萬名居民接到撤離通知。美聯社報導，單是佛羅里達、喬治亞兩州，總撤離人數就將近七百萬人。當局開放數百個避難所，收容未撤離的民眾。連遠在喬治亞州北部的亞特蘭大，其飯店、旅館都有躲避風災的民眾湧入。佛州州長史考特向居民喊話，若民眾正打算撤離，而九日晚還沒走，那就必須自行承擔度過這個極為危險的颶風之風險。他並呼籲佛羅里達礁島群的居民全部撤離。

侵襲古巴後 降為三級颶風

艾瑪九日侵襲古巴後，降為三級颶風，ＮＨＣ在最新發布的氣象報告中指出，十、十一日兩天，艾瑪的強度很可能有些變動，但預估在它靠近佛州時，威力將會增強。ＮＨＣ形容，「這是個要是你不避開，就會致人於死的暴風」。

艾瑪九日橫掃古巴中部與北部海岸地區，更寫下自一九三二年以來，五級颶風颶風眼首度登陸古巴紀錄，據古巴官員回報，艾瑪已造成「嚴重損害」，惟他們尚未證實傷亡人數。

由於氣象預報已調整對艾瑪的預測路徑，更偏佛州西岸，亦即距人口達六百萬的邁阿密都會區較遠，意味著其造成的生命、財產損失會較小。然而，預報仍警告，艾瑪範圍仍大，恐涵蓋全美第三大州佛州全境，估計九百萬人將面臨停電。由於民眾搶購石油，佛州三分之一的加油站無油可賣，加上交通阻塞，佛州居民的撤離行動已受影響。