小唐納參院受詢 堅稱沒通俄

2017-09-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普的長子小唐納七日前往參議院接受調查「通俄門」的參院司法委員會詢問。他堅稱，自已去年於川普大樓密會俄羅斯律師，僅是因為對方可能握有民主總統候選人希拉蕊的不利情資，絕無和俄羅斯共謀，勾結俄國助父親打擊競選對手。

小唐納在事先準備給參院司法委員會的聲明中，允諾闡明當時與俄國律師見面一事的全部內容，並提到他去年六月與會僅是為了解希拉蕊是否有擔任總統的「適合性、特質與資格」，並強調這場會面並未獲得任何有用的資訊，「我沒有和任何外國政府共謀，也不知道有誰這麼做」。

英國籍音樂公關高德史東（Rob Goldstone）為該場密會的媒介，他曾於會前以電郵告知小唐納，俄方將提供希拉蕊的負面情資。對此，小唐納在參院上澄清，他回信給高德史東時寫著「我喜歡」（I love it），僅是為了表現禮貌，是一種展現謝意的口語表達方式。

小唐納在參院受詢大約五個小時，是一場沒有媒體的閉門會議。他離開時未對記者說明，會議室入口亦有特殊擋板隔離。小唐納事後發佈聲明強調，他相信這次受詢已滿足參院的質問。此前，他已與司法委員會協商，只接受私下提問。

與此同時，《紐約時報》搶先揭露希拉蕊新書《事發緣由》（What Happened，暫譯）的預印本部份內容，希拉蕊在書中列出了多項自己會敗選的可能理由。該書定於十二日問世，在上市前一週便已登上亞馬遜網站暢銷書排行榜首。

希拉蕊在書中寫道，她後悔未在去年七月，也就是電郵門事件一爆發時，對指控她身為國務卿卻草率使用私人電郵帳戶的前聯邦調查局局長柯米進行反擊。去年大選期間，柯米啟動不利希拉蕊的「電郵門」調查，她的競選顧問勸她最好「暫且不理、繼續向前」，但事後看來沒有回擊是場錯誤。