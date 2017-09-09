北韓國慶又射彈？ 川普嗆當心「悲慘的一天」

2017-09-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普七日又嚴詞警告北韓，自豪「現在的美軍乃史上最強」，擁有最佳軍備，「但願我們不必對北韓使用軍力」，否則對北韓將是「悲慘的一天」，並強調軍事行動「當然」是美國對平壤的選項之一。而九日乃北韓建國六十九年國慶日，南韓統一部發言人李德行八日表示，平壤本週末或十月十日北韓共黨「勞動黨」創黨日，恐又試射洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）。

川普七日在華府被問到能否接受北韓成為一個雖擁有核武，但可被國際查核和監控的國家時回答，他不會如以前的美國總統般，公開談論華府的談判立場，有其他方式能解決自然最好，惟美方必須仔細檢視所有實際情況，「我可以告訴諸位的是，北韓的行為壞透了，必須給我住手。」

北韓迄今常在該國重要節日展現軍力，但近來平壤「秀肌肉」的目的似乎旨在配合其武器計畫來測試、改善飛彈性能。為縮短射程並避開其他國家，北韓七月間試射ＩＣＢＭ時採高傾角。不過，南韓官員研判，平壤接下來的試射可能採接近實戰的角度，藉此測試其彈頭能否在重返大氣層的嚴苛狀況下仍不會受損，並正確引爆。

兩韓會爆發戰爭？ 南韓人多無感

儘管國際間均認為朝鮮半島似乎戰雲密布，但據八日公布的「蓋洛普韓國（Gallup Korea）」民調，相較於二○○七年六月，即平壤○六年十月首度核試後八個月，現在擔心兩韓會爆發戰爭的南韓民眾少了許多。○七年時，達五十一％受訪者認為會開戰、四十五％覺得不會，而在八日發布民調結果中，僅卅七％預料恐發生戰事，過半數的五成八民眾認為北韓不會發動戰爭。蓋洛普韓國最早於一九九二年開始進行上述民調，當時達六十九％受訪者表示北韓將開啟戰端，回答不會的只有廿四％。另外，六成受訪者贊成南韓擁核自衛、卅五％反對。

據報導，聯合國安理會可望很快會表決對北韓的新一波制裁措施，出乎意料的是，墨西哥七日開各國之先，以「對和平造成嚴重風險」為由，驅逐北韓駐墨大使金亨吉，限七十二小時離境。