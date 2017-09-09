墨西哥8.2百年強震 已奪34命

〔編譯孫宇青／綜合報導〕墨西哥西南部近海七日深夜發生芮氏規模八．二強震，為百年來襲擊墨國的最強烈地震，造成沿岸城市大範圍建築及道路毀損，上百萬戶電力和供水中斷，而位在該國北部的首都墨西哥市等地，以及遠在南美洲的厄瓜多等國皆有明顯震動，中南美洲多國更一度發布海嘯警報，震災已奪走至少三十四條人命。
墨西哥地質觀測所表示，該起強震發生於墨國七日晚間十一時四十九分（台灣八日中午十二時四十九分），震央位在南部奇亞帕斯州（Chiapas）海岸西南方約一二○公里處的太平洋，震源深度為六十九．七公里。墨國總統潘尼亞．尼托表示，此為該國百年來所遭遇的最強烈地震，全國約五千萬民眾都能感受到震動。
學校、醫院毀損 一八五萬戶曾停電
墨國民防當局表示，南部奇亞帕斯州、塔巴斯科州（Tabasco）及瓦哈卡州（Oaxaca）胡吉坦市（Juchitan）等地災情最為嚴重，民宅、學校、醫院、飯店、市政中心、機場等建物倒塌或毀損頻傳，全國約有一八五萬戶一度停電，也有部分地區供水中斷，須待兩日才能恢復正常供應。美國地質調查所（USGS）觀測指出，規模四．三到五．七間的餘震至少二十起，五以上達五起。潘尼亞．尼托警告，須注意規模七．二餘震來襲。
由於地震發生於民眾睡眠之際，墨國及瓜國搜救人員雖徹夜搜救，但至今仍有三十四人喪命，其中多數為被瓦礫殘骸壓死，但亦發生醫院內依靠人工呼吸器維生的嬰兒，因電力中斷而不幸過世的憾事。墨西哥市雖距震央較遠，但不少民眾亦在強烈晃動下僅著睡衣即奪門而出，還有災民形容地震當下「房屋如同被咀嚼的口香糖」。墨國當局表示，隨著搜救進行，傷亡人數料繼續攀升；全國十一州學校八日將停課，以進行建物安檢。
美國太平洋海嘯警報中心（PTWC）警告，墨國可能遭遇高達三公尺海嘯，惟墨國多地所觀測到的海嘯最高僅約一公尺。瓜地馬拉、尼加拉瓜、巴拿馬和宏都拉斯等中南美洲國家，均在地震後發布海嘯警告。
潘尼亞．尼托宣布調派陸軍、海軍和聯邦警力全面投入救援，並指政府將「保持高度警戒」，以因應救災工作。墨國位在五大板塊交會處，是全球地質活動最頻繁的國家之一。該國在一九八五年導致首都墨西哥市逾一萬人喪生的強震過後，即制定嚴格建築法規，並在沿岸設置監測儀器、發展警報系統。墨國在一九三二年六月於墨西哥市西方五百公里處曾發生規模八．一強震，當時造成約四百人死亡。