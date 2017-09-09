13歲少女器捐 獲活8人 破英國紀錄

2017-09-09

〔編譯周虹汶／綜合報導〕5年半前因腦動脈瘤猝死的英國13歲少女潔米瑪．拉奇爾（Jemima Layzell），身後捐贈器官造福8人，創下英國器官捐贈史救活最多人紀錄。全英去年有457人等不到捐贈器官而逝去，英國衛生當局近日以她做為推廣器捐的代表人物，期讓民眾透過遺愛人間把命延續。

2012年3月，潔米瑪準備母親蘇菲（Sophy）的38歲生日派對時，突然昏倒，4天後於醫院辭世，年僅13歲。奪走她性命的殺手，是孩童身上罕見的腦動脈瘤：此疾非惡性腫瘤，長在動脈壁毫無症狀；一旦破裂卻可造成出血性腦中風，死亡率極高。

器捐決定對蘇菲及49歲的另一半哈維（Harvey）而言，當初其實不容易。蘇菲指出「潔米瑪死後不久，我們看到一項關於孩子等待心臟移植的計畫」，哈維對於捐出愛女心臟一事尤難接受；但「我們很肯定，說『不』就是拒絕了另8條等待機會的生命」，也相信「聰明、風趣、有同情心」的潔米瑪必定會同意。

潔米瑪捐出心臟、小腸、胰臟、全部肺臟、兩顆腎臟以及分成兩半的肝臟，分別跑到8名受贈者身上，其中5人是英國小孩。但英國器官捐贈者，平均一人只做到2.6件移植手術；前年被曲棍球棒敲到頭身亡的英國22歲男子威爾森（Tom Wilson）雖造福約50人，但這數字包括了取得其器官、皮膚、骨頭、組織的受贈者，和潔米瑪案例難以相比。