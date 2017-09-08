爆料打北京 郭文貴申請政治庇護

2017-09-08

〔編譯管淑平／綜合報導〕頻頻揭露中共高層貪腐內幕的中國居美富商郭文貴，已向美國政府申請政治庇護。接受郭文貴委託的華府律師拉格蘭（Thomas Ragland）六日說，郭請求庇護的理由是他因公開指控中國高層，而成為「中國政權的政敵」，有遭政治迫害、受到酷刑之虞。

「美國之音」中文網引述拉格蘭說法，他六日向國土安全部下轄移民局遞交郭文貴的政治庇護申請，要求停止遞解出境和反酷刑保護兩項保護措施。拉格蘭說，申請庇護是基於「郭文貴的政治言論，尤其是他揭露中國的腐敗」，「他有回國遭到政治迫害的恐懼」。郭文貴目前持有的美國觀光簽證即將在十月到期，北京當局日前指控郭文貴涉嫌性侵，並可能據此要求美國不予續簽。

政治庇護審核通常耗時數年。拉格蘭說，即便是在等待審核期間，他也能留在美國。庇護申請的第一關是移民局庇護官的決定，若遭否決，將送交移民法庭，再遭拒絕，還可向移民上訴委員會上訴，最終上訴到聯邦最高法院。

郭文貴被北京當局以涉嫌至少十九項罪名調查，並列為頭號通緝對象，他申請美國政治庇護可能為正尋求中國協助處理北韓問題的美國總統川普帶來外交兩難：准予庇護勢必惹惱北京，在中共將於下月召開第十九次全國代表大會的此刻，北京或許也會將美方此舉解讀為技術性允許郭文貴藉由爆料打擊中國領導人。

此外，郭文貴曾自稱持有十一個國家的護照，包括阿拉伯聯合大公國，也不再是中國公民，此點或許也會增加庇護審核的複雜度。郭文貴爆料所提出的證據，部分不值一駁，或難以令人相信其真實性，但有些可被佐證，例如他指控中國國家主席習近平的肅貪打手、中共中央紀律檢查委員會書記王岐山與其家族貪腐。