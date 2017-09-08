廢止夢想者太棘手 川普找司法部長代打

2017-09-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國司法部長塞森斯（Jeff Sessions）此前盛傳官位將不保，遭總統川普連番推文抨擊其迴避「通俄門」調查，未料五日卻以川普政府發言人之姿，出面宣布廢止「童年入境暫緩遣返（ＤＡＣＡ）」計畫，進一步引發外界對白宮核心決策圈的臆測。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）分析，川普選擇塞森斯出面，透露出塞森斯在這項決策中扮演關鍵角色，以及川普不願意自己宣布這項消息的心虛。

紐約時報則認為，塞森斯出線是因其不會表露對「夢想者（Dreamer）」的同情，可精準傳達ＤＡＣＡ的法理疑慮，顯然在該議題的決策上戰勝川普長女伊凡卡及其夫婿庫希納。ＣＮＮ引述白宮知情官員報導，ＤＡＣＡ議題在白宮幕僚群間陷入長期「角力」，塞森斯積極說服川普，ＤＡＣＡ挺不過德州領軍聯合十個保守州威脅聯邦政府廢止該計畫的法律行動，ＤＡＣＡ將和二○一四年姊妹計畫「暫緩遣返美國公民父母（ＤＡＰＡ）」落得同遭廢止的下場。

川普在德州推動法律行動的壓力下，不得不做出決定，但川普並不熱中廢止ＤＡＣＡ。川普曾要求白宮幕僚長凱利尋找中間路線，並希望儘可能讓決策壓力遠離橢圓形辦公室，和國會分擔責任。

官員透露，「沒人對此事感到滿意，包括總統」，這也是最後由塞森斯出面的主因之一。白宮新聞秘書桑德絲五日表示，由塞森斯宣布這項決策係因涉及法理分析。前總統歐巴馬二○一二年推動ＤＡＣＡ時，當時擔任阿拉巴馬州參議員的塞森斯便是主要批評者之一。塞森斯五日宣布廢止ＤＡＣＡ時，甚至能對川普的立場直言不諱，指出川普對此決策感到不自在。

紐時則說，川普對「夢想者」存有複雜情緒，但塞森斯沒有這類疑慮。華府「移民研究中心」執行主任克里柯里安（Mark Krikorian）表示，「白宮需要塞森斯來做這件事，川普無法傳遞有說服力的訊息，他的肢體語言和個人風格會弱化他要傳達的資訊」。對於這項決策，儘管已離職的白宮前首席策士巴農無法給予塞森斯奧援，但他有白宮高級政策顧問米勒（Stephen Miller）力挺，仍可抗衡不贊成廢止ＤＡＣＡ的伊凡卡和庫希納。