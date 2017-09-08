搶救夢想者 15州合告川普政府

2017-09-08

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在德州等反移民的共和黨主政州主導下，自稱把美國公民工作機會放第一位的美國總統川普，五日宣告廢除前總統歐巴馬五年前以行政命令頒布的「童年入境暫緩遣返」（ＤＡＣＡ）計畫，要求國會提出合法解套方案，粉碎多達八十萬名「夢想者」未來。此舉隨即引發民主黨主政州反彈，以華盛頓州為首，連同華盛頓特區，目前已累積多達十五州對川普政府聯合提告，指控川普此舉出於對墨西哥人的偏見，希望法院能介入。

華盛頓州、紐約州、康乃狄克州、德拉瓦州、夏威夷州、伊利諾州、愛荷華州、麻州、新墨西哥州、北卡羅萊納州、奧勒岡州、賓州、羅德島州、佛蒙特州、維吉尼亞州以及華盛頓特區的檢察總長，基於「憲法基礎和法定依據」，六日合力前往紐約聯邦法院提告，聲稱川普政府違反美國憲法強調的正當法律程序，廢除ＤＡＣＡ的針對性「顯示種族動機」。

紐約州檢察總長史奈德曼（Eric T.Schneiderman）直言，川普只因個人對墨西哥人和拉丁美洲人的偏見，做出終止ＤＡＣＡ這種「殘忍、短視且不人道」的決定，但「『夢想者』依規定行事。『夢想者』工作努力。『夢想者』繳稅。美國是他們唯一知道的家。而他們值得留在這裡。」

ＤＡＣＡ允許滿十六歲以前非法入境者，留在美國求學或工作，他們九成當年是被父母從拉丁美洲帶進美國，且有七成來自墨西哥。在紐約州和華盛頓特區檢察總長帶頭力挺下，數十名「夢想者」也在六日出面高呼「要教育，不要驅逐出境」，舉牌懇求「留在這裡」。

不過，法律專家認為，即使川普過去常對墨西哥人出言不遜，但要證明這導致政策不合理的難度極高。波士頓法學院移民法專家洪恩告訴美聯社，這起訴訟或許能拖延ＤＡＣＡ廢除日期，但他不認為會像先前有關穆斯林旅遊禁令的訴訟一樣成功。