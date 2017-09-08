南韓反薩德 警民衝突廿傷

2017-09-08

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓和美國七日在南韓星州基地完成另外四輛「戰區高空防禦系統」（THAAD，「薩德」）發射車的部署，反制北韓的武力威脅。不過，增加部署「薩德」再度掀起地方民眾激烈反對，以及北京的抗議。

南韓國防部和駐韓美軍的車隊突破抗議人士的封鎖阻攔，上午將四輛THAAD發射車以及工程物資、機械運抵星州基地，加上四月部署的兩輛，國防部說完成了整套薩德系統的「臨時部署」，待美方完成內部作業程序就將投入運作，不過，國防部發言人文相均（Moon Sang-gyun，譯音）在記者會上未說整套系統何時能就緒攔截北韓飛彈。從美國與南韓同意引進、到整套系統完成部署歷時十四個月。

在基地外有約四百人靜坐抗議增加部署薩德，有些示威者用鍊子將自己與被當成路障的曳引機、卡車鍊起，或者組成人鏈，激烈抵抗。當局出動八千名防暴警力為軍方開路，與示威民眾衝突，造成約二十人受傷。一名抗議居民說，「這個政府就像朴槿惠政府，都在做犯法的事」，「不論什麼條件，我們都不能接受薩德」。

南韓聯合新聞社報導，南韓軍方表示，完整的薩德反飛彈連成形將保護南韓國民生命安全免於北韓飛彈、核武的威脅；攔截高度四十到一百五十公里的「薩德」防區，遠比以「愛國者」為核心的南韓飛彈防禦系統（KAMD）攔截高度上限四十公里還廣，形成高低搭配的多層反導彈防禦網。

南韓四月部署薩德已激怒北京，中國外交部發言人耿爽在七日例行記者會上重申中國對此堅決反對，要求「立即停止有關部署進程，撤除相關設備」，中國也已就此向南韓提出嚴正交涉。

南韓國防部說，薩德系統何時常態部署，尚待環境影響評估報告，外界預計要到明年上半年才能完成。部長宋永武七日表示，臨時部署另外四輛發射車是為了補充韓美聯合反飛彈力量而採取的「不可避免措施」。南韓政府表示，已事先通知中方部署薩德剩餘發射車之事，將密切關注中國可能加強報復的措施。

韓國前鋒報五日引述軍方消息，在美國與南韓達成共識解除南韓飛彈彈頭酬載上限後，軍方正尋求開發能配備酬載達兩噸彈頭的地對地彈道飛彈，打擊範圍可及北韓全境，並可摧毀北韓地下軍事設施和碉堡，將大幅提昇南韓報復北韓攻擊的能力。