北韓下一次射彈 飛越東京?

2017-09-08

〔編譯林翠儀、駐日特派員張茂森／綜合報導〕北韓飛彈下次可能穿越東京上空？日本共同社報導，中國朝鮮半島事務特別代表孔鉉佑上月三十日在北京與日本跨黨派國會議員會談時透露了這項訊息，孔鉉佑表示，北韓可能以此反制日本的施壓力道。

南韓國家情報院掌握的情報顯示，北韓發射洲際飛彈（ICBM）的移動式發射台已朝西岸移動，很可能準備於九日建國紀念日再次發射，這次恐將採取一般射角發射。在北韓宣稱有能力製作安裝在飛彈上的氫彈頭之後，核武威脅引起各國恐慌。

孔鉉佑透露「飛彈穿越東京上空」的訊息並沒有交待依據，起初不受日媒重視，但在北韓氫彈試爆成功後，這些訊息也逐漸被擴散放大。日本媒體也開始探討一旦北韓核彈在日本上空爆炸後，「電磁脈衝」將對大範的城市機能造成何種衝擊。核爆後產生的電磁波可能讓地面通訊、電力及交通停擺，損失可能高達數百兆圓，日本官房長官菅義偉七日在例行記者會中表示，政府將會儘速檢討電磁脈衝的因應對策，防衛省在下年度預算概算要求中已編列十四億圓（約三．九億台幣）的研究經費。

北韓的核武威脅升高，也讓日韓兩國領袖放下其他的成見坐下來會談，七日藉由俄羅斯海參崴舉行的「東方經濟論壇」場合，兩人進行約五十分鐘雙邊會談，這是繼今年七月在德國見面後第二次會談。日韓媒體報導，雙方同意為了促成聯合國安理會通過更嚴厲的對朝制裁決議，將加強美日韓三國合作，攜手說服中俄兩國中斷對朝的原油供應。