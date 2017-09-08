日美女眾議員鬧不倫 黯然退黨

2017-09-08

日民進黨內定幹事長

〔編譯林翠儀／綜合報導〕在朝野對決中經常火力四射的日本民進黨女眾議員山尾志櫻里，原本被新任黨魁前原誠司內定為黨幹事長，可是就在人事公布的前夕卻被「週刊文春」爆料疑似與一名小她9歲的已婚律師鬧婚外情。7日晚間，山尾向媒體否認與男律師有「男女關係」，但以造成各方困擾為由向黨中央提出退黨申請，目前暫無辭去議員職務的打算。

否認不倫 拒辭議員職

「週刊文春」報導，現年43歲的山尾已婚並育有一子，以「一週4次」的頻率和一名34歲的已婚律師密會。上月28日山尾與男律師在一間公寓共度一夜，本月2日被內定為民進黨幹事長的同一天晚上，又和同一名男律師在飯店過夜，隔天山尾被週刊記者「堵麥」，問及與男律師關係時，神色驚慌無法答話，該段影片6日被公布在網路上。

山尾為檢察官出身，2009年在前民主黨幹事長小澤一郎的力邀下參選眾議員而踏入政壇，2012年底連任失利，2014年眾院大選在愛知縣的「愛知7區」打敗自民黨老將東山再起。

山尾口才便給、話鋒犀利，在黨內屬於「前原派」，2016年3月民主黨更名為民進黨後，受到當時黨魁岡田克也的賞識提拔為「黨三長」之一政調會長，去年底山尾以網友匿名留言的「沒有抽到保育園，日本去死」為題材，在國會抨擊安倍政府的托兒政策，受到許多年輕母親的喝采，今年在野黨以森友及加計學園問題緊咬安倍政府，山尾也火力全開，被視為黨內「重砲手」。

前原當選黨魁後看好山尾的潛力，打算委以「大黨鞭」幹事長職務，沒想到人事還沒發布馬上遭到黨內反彈，認為她資歷不足，隔天就傳出週刊已盯上她的婚外情。

去年2月，以「新好男人」形象自居提倡男性育兒假的自民黨議員宮崎謙介爆發婚外情時，山尾曾在電視節目中以「不知檢點」加以撻伐，沒想到時隔一年多自己也爆出婚外情疑雲。週刊爆料後，黨內傳出逼退的聲浪，山尾7日晚間面對媒體矢口否認婚外情，但已申請退黨，日媒報導，山尾若辭去議員職務，今年10月的眾議員補選，將由3席增為4席。