南韓兩個不接受 拒絕北韓核武拒絕戰爭

2017-09-07

〔駐美特派員曹郁芬／華府五日報導〕在北韓宣稱成功試爆氫彈後，川普政府再次宣示已準備好軍事選項加以回應，但南韓外交部副部長趙顯今天在「戰略暨國際研究中心」的美韓關係研討會上表示，韓國不是懦夫，但不接受朝鮮半島發生另一場戰爭。

趙顯說，韓國有「兩個不接受」，一是不接受北韓為核武國家，二是不接受朝鮮半島發生另一場戰爭。韓國明白川普為什麼要說，所有的選項都在談判桌上，但大家必須避免誤解和誤判。

美國國務院今天宣布，為落實川普與南韓總統文在寅的共識，美韓將針對北韓核武威脅成立「延展嚇阻戰略與諮商小組」，顯示美韓外交與國防部門已發展出新的架構，近期將展開對話。未來該小組每年都會舉行一次預備會議，以利美韓在北韓問題上有更佳的協調與合作。

趙顯的說法顯示，美韓在應對北韓核武威脅上出現落差，而且文在寅政府根本排除任何軍事選項。趙顯說，韓國人不是懦弱，而是清楚記得上次韓戰的後果。韓國會做的是強化對北韓的制裁與壓力；此外，韓國將藉由放寬飛彈彈頭限制，以及部署「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統，強化對北韓的嚇阻。

趙顯在華府的演說中指出，美國也絕對不會接受北韓成為核武國家，但做為全球強權，美國似乎心有旁騖，給予北韓可乘之機。美韓必須更長期地專注於北韓危機，協調出一個更細緻的政策。

趙顯也對文在寅希望與北韓對話的理由提出解釋。他說，美國有人批評兩韓對話的時機不對，但韓國有此需要。兩韓之間針對朝鮮半島無核化的對話，要看適當時機，但另一種針對人道與非軍事區的對話不能停。他們希望，第二種對話有朝一日能創造出有利條件，讓第一種對話順利進行。

美國企業研究所亞洲研究中心主任卜大年認為，川普政府的政策是要北韓成為中國不可承受之痛，視平壤為負債，而在朝鮮半島無核化方面有所作為。他第一次見到中國如此懼怕情勢發展，日韓的攻擊能力因北韓危機而加強，美國未來還可能制裁中國國有企業，他認為川普最終會迫使中國合作。