無證移民合法化 川普丟給國會善後

2017-09-07

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普五日上午宣布廢除前總統歐巴馬五年前以行政命令為年幼無證移民廣開的「童年入境暫緩遣返」（ＤＡＣＡ）計畫（俗稱夢想者計畫），他宣稱「我愛夢想者」，但把問題丟給國會，要求國會應在半年內解決多達八十萬名「夢想者」的法律地位問題，否則他不排除會在半年後重新檢討該議題。

川普深知廢除ＤＡＣＡ引發民間強力反彈且國會解套不易，當天稍晚就開始幫自己找後路，五日下午透過推特陸續表示，「我期待和國會民主黨人及共和黨人合作，提出把我國辛勤工作之公民放在第一位的移民改革方案」，「國會現在有六個月時間，讓ＤＡＣＡ合法化（歐巴馬政府這個做不到）。如果他們沒辦法，我會重新審視這項議題！」

ＤＡＣＡ先前受惠者的兩年工作許可，雖近期更新就能免於驅逐出境命運，但無法源依據就不能提出後續申請，明、後年分別約有三十萬人相繼喪失法律地位。但白宮發言人桑德絲強調，國會當務之急並非只有「片面修正」，因為川普期待對移民問題進行全面性、負責任且合法的改革，包括有預算拿來管控美國和墨西哥的邊境，還有保護美國人工作機會以及「夢想者」，「如果他們做不到，那就需要讓出路來，讓某個可以擔起大任的人來把事情完成。」

但從此議題的論戰歷史來看，美國二○○一年就有「夢想法案」，卻因共和黨卡關而在國會難產；歐巴馬才在一二年六月頒布行政命令，提出ＤＡＣＡ為主要來自拉丁美洲的「夢想者」解套，也成了川普口中的「非法大赦」措施。

對川普把解套責任推給國會，共和黨領袖五日當下回應「辦不到」。共和黨參院第二號人物、來自德州的參議員康寧說，如果川普想要一個全面性的方案，包括解決非法滯留境內的一千一百萬名外來人口問題，「保證會失敗」。不過，他也說，如果只是用漸進式手段，如簽證改革與加強邊境安全，整件事則「可能有譜」。共和黨籍眾議院議長萊恩六日也說，任何解決夢想者問題的法案，都必須補救邊境安全問題。

美國國會五日才剛結束夏季休會期並復會，眾議院本月原已排定迫切的哈維風災七十八．五億美元重建費用議題，以及聯邦政府提高舉債上限並維持運作的問題待決，皆衝擊共和黨保守派削減政府開支的信念；他們雖強力贊同川普對當年非法移民的大動作，但如今連高度爭議性的「夢想者」命運都交付其手中，加上議員對明年十一月期中選舉的各自考量，恐讓川普與國會共和黨人間不穩定結盟關係備受考驗。