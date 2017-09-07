血洗羅興亞 翁山蘇姬斥假消息

2017-09-07

〔編譯管淑平／綜合報導〕緬甸政府軍以打擊恐怖份子為由對境內穆斯林少數民族羅興亞人實施的掃蕩行動，兩週以來已經迫使將近十五萬羅興亞人大舉逃離，因此飽受外界批評的緬甸政府實際領導人、國務資政翁山蘇姬，六日打破沉默首度談論此事，她指關於羅興亞人狀況有許多「假消息」，而這要歸咎於「恐怖份子」，並稱政府已經在致力保障羅興亞人權益。

盼中俄封殺聯國譴責案

聯合國秘書長古特瑞斯五日罕見地致函安理會，對羅興亞暴力可能惡化成「人道災難」表示憂慮，並警告緬甸有爆發種族清洗進而破壞區域穩定之虞。但緬甸國家安全顧問東敦（Thaung Tun，譯音）六日表示，正仰賴友邦中國、俄羅斯，封殺聯合國安理會針對羅興亞危機的譴責案。

翁山蘇姬五日與土耳其總統艾多根通電話，她的辦公室發聲明引述翁山蘇姬的說法，她未直接提到羅興亞之名，而是以「若開邦」指稱。她表示緬甸政府「已經著手全力捍衛若開邦的所有人民」，並且警告，「副總理接收到的那種假消息，只是龐大不實資訊的冰山一角，精心計算要在不同國家之間挑起麻煩，目的是使恐怖份子更有利可圖。」意指土耳其副總理日前在「推特」貼出殺戮照片，經發現照片內容並非緬甸後刪除。

翁山蘇姬說，政府確保該國「所有人民」權益受到保障，還說正致力對抗恐怖主義，防止在整個若開邦擴散。向來對羅興亞難民強硬、並揚言驅逐的印度總理莫迪，六日拜會翁山蘇姬，表示他對若開邦的「極端主義暴力」同感憂心。

要求撤銷翁山蘇姬諾獎

頂著諾貝爾和平獎桂冠的翁山蘇姬對羅興亞人遭政府軍以反恐為名大肆殺戮一直默不作聲，備受國際社會抨擊，甚至已有要求撤銷她和平獎的呼聲。印尼數千名穆斯林六日在首都雅加達集會，要求與緬甸斷交。

一些分析家認為，翁山蘇姬對羅興亞人處境無作為，是安撫權勢強大的軍方以及興起中的佛教民族主義。

根據聯合國最新估計，十二天來已有十四萬六千名羅興亞人逃到孟加拉，其中八十％是婦孺。戰火也迫使援助機構暫停在若開邦發放糧食，聯合國兒童基金會說之前在若開邦治療營養不良的四千名孩童失聯。

兩名孟加拉政府消息人士透露，過去三天緬甸已在鄰孟加拉邊境埋設地雷，或許是為了防止羅興亞人回來。羅興亞人是全世界數量最大無國籍少數民族，幾世紀以來居住佛教國家緬甸，以西部若開邦為主，目前人口約一百多萬，使用自己的語言，信奉伊斯蘭教，但緬甸政府認為羅興亞人是孟加拉非法移民，不承認其為公民。