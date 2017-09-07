亞塞拜然高層涉賄 30億美元收買歐洲政要

2017-09-07

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國衛報四日揭露調查，亞塞拜然統治菁英操作高達約三十億美元（約九○八億台幣）的秘密行賂基金，兩年購買奢侈物品賄賂歐洲政要，並透過英國四家不透明公司洗錢，包括美國總統川普在亞塞拜然的生意夥伴也涉及該計畫。

該秘密基金暱稱為「亞塞拜然自助洗衣店」，其機密銀行資料被洩漏給丹麥報紙Berlingske，並分享給非政府組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）、衛報與多國媒體。內容顯示二○一二年至二○一四年間，亞國統治菁英從事逾一萬六千次秘密付款，部份款項流向記者、商人及政治家。

該基金透過兩家英格蘭及兩家蘇格蘭公司洗錢，四家公司都已解散。丹麥丹斯克銀行（Danske Bank）的愛沙尼亞分行曾處理上述公司的交易款項，該銀行在二○一四年首次注意到該基金不正常支付，已坦承疏失。

調查指出，有大量證據顯示，亞國總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）的家族與基金有關。不過，亞國總統府五日發布聲明，強調總統阿利耶夫及其家族成員並無涉入OCCRP報告指控的計畫。

衛報指出，該基金疑用於為阿利耶夫向歐洲政要「買下沉默」，及為亞國作國際宣傳，亞國政府因為貪污濫權、操控選舉、逮捕記者及人權份子及反對人士，飽受國際抨擊，上述款項可能用作「魚子醬外交」，包括遊說歐洲理事會的議會組織PACE在二○一三年投票反對指控亞國的一份報告。

銀行紀錄顯示，多筆基金款項流向歐洲理事會數名議員，包括德國的基督教社會聯盟前國會議員林特納（Eduard Lintner）、義大利政黨領袖佛倫提（Luca Volontè）等，儘管兩人都已否認從中圖利。

此一調查報告也揭露，去年擔任歐洲重建發展銀行董事的保加利亞人米崔夫（Kalin Mitrev）曾擔任一家亞塞拜然公司顧問，收取四十多萬歐元顧問費；而米崔夫的妻子是聯合國教科文組織秘書長博科娃（Irina Bokova），她曾把教科文組織最高榮譽獎章莫札特金質獎章頒贈給亞塞拜然第一夫人兼副總統阿利耶娃（Mehriban Aliyeva）。