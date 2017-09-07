精品龍頭LVMH 抵制紙片麻豆

2017-09-07

〔編譯管淑平／綜合報導〕克莉絲汀迪奧（Christian Dior）、聖羅蘭（Saint Laurent）等多個法國時尚名牌，六日宣示旗下廣告和發表會禁用超瘦模特兒，回應外界批評時尚產業鼓勵厭食。

禁用16歲以下模特兒

擁有數十個頂級時尚品牌的酩悅．軒尼詩─路易．威登集團（ＬＶＭＨ）和開雲集團（Kering），公布「確保模特兒健康」宣言，除禁用「紙片人」超瘦模特兒外，也禁止成人照片或活動僱用十六歲以下女孩擔任模特兒。

法國五月間立法，要求模特兒必須出具醫生證明其健康良好，據此處理時尚產業鼓吹骨感和難以達成的美的形象。前述兩大集團表示，他們比政府法律的要求更進一步，未來只僱用穿法國女裝尺碼三十四、男裝尺碼四十四或以上的模特兒。法國尺碼三十二，相當於英國尺碼的六號或美國尺碼的○號。

開雲集團董事長皮諾特（Francois-Henri Pinault）在聲明說，「尊重所有女性的尊嚴，一向是我的個人承諾，也是開雲集團的優先要務」，「我們希望帶動整個產業界跟進，進而為時尚模特兒工作環境帶來真正的改變」。ＬＶＭＨ董事阿爾諾（Antoine Arnault）說，「我們有責任為時尚業建立新標準」。

這份宣言還包括禁止對十八歲以下模特兒提供酒品，以及確保他們隨時都有監護人或伴護者陪伴。

違反前述法國立法者，最高將被判處六個月徒刑，及最高七萬五千歐元（約二七三萬台幣）罰款。此外，十月起經修圖的照片也須附上修圖標記（retouched photograph），違者將被罰三萬七千五百歐元（約一三六萬台幣），或是該廣告經費三成的最高罰款。

據報導，時尚圈模特兒平均身高約一七五公分，體重五十公斤，身體質量指數（ＢＭＩ）僅約十六，遠低於健康標準。根據世界衛生組織（ＷＨＯ），成人ＢＭＩ正常值在十八．五至二十四．九九之間，低於十八．五就是體重過輕，低於十八是營養不良，低於十七則為嚴重營養不良。