大西洋史上最強颶風 艾瑪週末襲佛州

2017-09-07

佛州、波多黎各與維京群島進入緊急狀態

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國國家颶風中心（ＮＨＣ）指出，怪獸級大西洋颶風艾瑪（Irma）已於六日早上侵襲加勒比海諸多島嶼，為法屬與荷屬島嶼，帶來嚴重災情，其路徑預計將直撲波多黎各、多明尼加、海地及古巴，可能於週末登陸佛羅里達州，繼颶風哈維之後再使美國蒙受嚴重災情，美國總統川普已經宣布佛州、波多黎各與維京群島進入緊急狀態。

美國國家颶風中心表示，艾瑪為等級最高的五級颶風，最高時速達一百八十五英里（約兩百九十五公里）。其颶風眼已於深夜一時四十七分左右通過巴布達島（Barbuda），強風豪雨也衝擊鄰近的安地卡島（Antigua）。美國有線電視新聞網報導，北加勒比海約十個小島、總計六十七萬人口遭到颶風橫掃，巴布達島通訊全斷，法屬聖馬丁島至少四座政府堅固建物遭吹毀，災情極為嚴重。荷屬薩巴島也無法倖免。

以整個大西洋區域來說，過去共有四個和艾瑪一樣威力強大的五級颶風，但嚴格來說，這四個全都生成於加勒比海與墨西哥灣，而艾瑪則是生成於大西洋，成為大西洋有紀錄以來最強颶風，波多黎各自一九二八年費利佩（San Felipe）颶風以來，從未受到超強颶風侵襲。

預計美屬維京群島與波多黎各將在當地時間六日晚間感受到艾瑪威力，可能掀起暴潮高達六公尺。維京群島首長已下令實施三十六小時的宵禁。波多黎各居民則以木板遮住窗戶，並於商店排隊購買用水。美國並派出一艘航空母艦待命，準備實施緊急援助。

美國總統川普已宣佈波多黎各、維京群島及佛州進入緊急狀態，授權聯邦資金幫助地方政府。佛州預計八日晚間起至十一日面臨慘重災情，民眾已開始囤積民生物資。

佛州州長史考特（Rick Scott）也宣佈全州六十七郡進入緊急狀態，並啟動一百名國民警衛隊員部署全州，另有七千名隊員將於颶風逼進時執行勤務。佛州處處可見民眾在超市瘋狂搶購民生必需用品，民眾告訴法新社，「人們瘋了，什麼都買，已經沒水、沒牛奶，沒剩多少罐頭，連貓食都沒了」。