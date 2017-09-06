南韓部署核武？ 華府智庫有雜音

2017-09-06

〔駐美特派員曹郁芬／華府五日報導〕「百年馬拉松」作者白邦瑞今天表示，面對北韓核武威脅，有人呼籲美國重新在南韓部署核武器，他雖不完全贊同南韓發展核武，但認為美國對南韓核能發展應保持開放心態。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」今天就美韓盟邦關係舉行研討會。媒體報導可望出任美國駐韓大使的維克特‧查（Victor Cha）擔任主持人，但面對記者追問時，他避談自己的人事任命。

與會者多半主張，美國、日本和南韓應在北韓危機中強化三方合作。北韓在洲際彈道飛彈及核武技術上的進展，使美國出現重新在南韓部署核武，或是讓日韓自行發展核武的辯論。曾參與川普政府政權移轉的白邦瑞說，美韓同盟關係在此時應進一步強化，但中國對南韓部署「戰區高空防禦系統」（薩德）一直有誤解，美國應對中國進一步說明，薩德是針對短程飛彈，對中國的長程飛彈不會造成威脅。

他說，美國對南韓的核子保護傘仍然有效，他不贊成同意南韓發展核武，但對南韓的核能發展及未來前景，美國應持開放心態。

不過，曾在南韓前總統盧武鉉政府擔任外交部長的尹永寬說，北韓核武發展可能弱化美國的核子保護傘，美國必須加以考慮。同時，美國若就朝鮮半島無核化與中國交易，可能代表美國考慮從南韓撤軍。面對這些質疑，美國必須與盟邦密切諮商，使其了解美國的意圖與作為，否則為了處理北韓的核武威脅，可能傷害美國與盟邦的關係。

美國前國防部亞太副助理部長鄧志強則認為，美國的戰略嚇阻迄今從未失敗過，他比較擔心的是傳統武力的嚇阻對北韓不管用，使平壤採取挑釁作為，美韓應強化這方面的能力。此外，美國對盟邦戰略再保證面臨挑戰，面對北韓威脅，美國必須針對盟邦對美國軍事能力及安全承諾的質疑做出澄清。