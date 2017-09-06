唯一繼承者 金正恩秘訓七歲長子

2017-09-06

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕南韓國會議員金炳基和李萬勇（Yi Wan-yong，譯音），上月二十八日在國會引述國家情報院（ＮＩＳ）及其他情報機構消息，證實北韓領導人金正恩和妻子李雪主二○一○年生下大兒子，一三年生下長女，一七年二月又產下第三胎。英國《每日郵報》報導，南韓情報機構指出，金正恩正在秘密訓練他從未曝光的七歲長子，成為金氏王朝第四代接班人。

現年三十三歲的金正恩○九年和李雪主結婚，但他鮮少曝光家庭生活，外界對此所知甚少。此前外界曾有傳聞指稱，現年二十七歲的李雪主失寵，去年和今年都曾長時間未公開露面，直到近日才證實李雪主今年二月產下第三胎。英國「週日泰晤士報」指出，對以極權主義統治北韓的金氏王朝而言，「產下兒子是件至關重要的事」。

唯一能證實金正恩家庭生活者，只有曾多次訪問北韓的美國國家籃球協會（ＮＢＡ）前球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）。他曾在一三年自稱抱到名為「主愛（Ju-Ae）」的金正恩女兒，並稱讚金正恩是個有「美滿家庭」的「好爸爸」。

自一九四八年金日成擔任北韓首任領導人以來，金家三代傳承北韓政權，官方也將金氏家族打造成唯一有資格領導北韓的「白頭山血統」人物。但金正恩其實並非其父金正日的長子，金正日的第一個孩子是女兒，其後共有三個兒子，即長子金正男、次子金正哲與么子金正恩。金正男今年二月已在馬來西亞吉隆坡機場遇刺身亡，外界多推論本案係由金正恩策動。