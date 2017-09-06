抵禦北韓 南韓計劃採購軍備

2017-09-06

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓總統文在寅四個月前上任時，抱持與北韓接觸的期許，企圖達成過去十年保守派政府均未做到的兩韓和解，但北韓在他上任後兩度試射洲際彈道飛彈，甚至進行核試爆，首爾當局如今反而準備提升防衛能力，部分官員甚至考慮要求美國重新部署戰術核武器。文在寅與美國總統川普四日舉行電話會談，美方允許解除對其飛彈酬載的限制，並承諾出售大批軍備，以助其抵禦北韓威脅。南韓希望或即將採購軍備項目如下：

◎彈道飛彈

文在寅提出建構「三軸」防禦體系，即指先發制人的「殺傷鏈」、南韓飛彈防禦體系，以及大規模報復系統三大體系，「玄武」系列彈道飛彈便是其中的重要環節。南韓八月底宣布試射一枚「玄武-2B」、兩枚「玄武-2C」彈道飛彈，玄武-2C射程增至八百公里。南韓軍方目前擁有的飛彈可摧毀北韓地面結構體，但若要打擊地下設施和地下碉堡，則需要更重型彈頭。

◎核動力潛艦

包括總理李洛淵在內，南韓官員一直不乏引進核動力潛艦的聲浪，海軍也規劃針對取得核動力潛艦進行可行性研究。支持者認為，核動力潛艦攸關南韓因應北韓潛射飛彈的能力，因為這類潛艦續航力遠高於柴油動力潛艦，更有利於偵測、追蹤北韓潛艦動向。但分析家認為，實現的可能性低。

◎戰術核武

支持重新部署戰術核武的意見，主要源於擔心美韓同盟關係生變。支持者認為，若北韓具備功能完整的洲際飛彈，美國或許會因為擔心北韓以核武攻擊美國，在動用核武防衛南韓問題上有所猶豫；美國若在南韓重新部署戰術核武，將可展現在危機爆發時防衛南韓的意願。不過要說服美國重新部署戰術核武，將比說服出售核動力潛艦的難度更高。