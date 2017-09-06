川普重利 美韓同盟備受考驗

2017-09-06

〔編譯魏國金／綜合報導〕在北韓三日進行其威力最大的核試爆後，美國總統川普推文批評南北韓與中國，卻隻字未提美國對朝鮮半島的核心政策：將堅定捍衛南韓免於任何攻擊。這讓南韓越加質疑川普是否與北韓領導人金正恩所求相同，亦即斷絕美國與南韓長達近七十年的安全同盟。

北韓追求核武 疑為分化美韓

川普的五條推文在痛批北韓是「流氓」後，左批中國無力遏阻北韓，右打南韓總統文在寅：「與北韓進行姑息對話不會有用。」對於困惑的首爾，他並未承諾在其遭到攻擊時將給予支持。許多分析家認為，北韓全力追求核武，是作為分化華府及其亞洲盟邦的手段，更甚於是在戰爭中擊敗美國的籌碼，試圖讓美國嚴肅思考，兌現同盟義務，將北韓對首爾的攻擊等同於對舊金山的攻擊是否值得。

首爾延世大學國際法研究生申希錫（譯音）說：「南韓人民最擔心的是當美國本土也面臨北韓飛彈威脅之際，美方是否會捍衛南韓。你看看川普現在的言行，答案似乎是不！」「有些南韓人思考，是否我們現在應該打造自己的核嚇阻力，如果美國不再是可靠的盟邦，南韓必須考慮替代方案。」

在北韓核試爆前一天，川普威脅撤銷與南韓的自由貿易協定，是對美韓同盟另一打擊。南韓「朝鮮日報」社論說：「美國現在已非過去我們所認識的美國。美國總統把錢看得比同盟重！」部分人士認為，不久的將來北韓將攻擊首爾或東京，美國將因擔心北韓報復恐造成數百萬美國人喪命而拒絕介入。在首爾一所大學擔任法學講師的吳容洙（譯音）說：「對於美國是否真的嚴肅捍衛盟國南韓，或者他將國家利益擺在第一？我備感憂心。」

川普推文批文在寅 震驚南韓

川普推文暗批文在寅讓南韓政府大感震驚，首爾當局要求白宮正式解釋。韓聯社引述高層官員報導，美國國家安全會議致函南韓指出，「美韓觀點一致」，白宮則拒絕對文件發表評論。川普幕僚透露，川普對文在寅懷柔的北韓政策日益不滿。文在寅主張，光是施壓或制裁並無法遏阻北韓的核武野心，北韓問題必須和平解決，因為是南韓人民而非美國人承受戰爭災難。文、川兩人不同調，凸顯他們彼此是不太可能的合作夥伴。

分析家指出，川普和文在寅兩人缺乏共同點，不僅出身背景截然不同，政治立場更是南轅北轍：文在寅曾是捍衛勞工運動者與政治異議人士的人權律師，川普則是地產大亨。南韓目前面臨的挑戰，是如何與事實上已核武化的北韓共處。首爾擔心，一旦北韓發展出可裝載核彈頭的洲際彈道飛彈，將藉此在南韓與美國間見縫插針，以美軍撤出南韓交換凍結其核計畫。