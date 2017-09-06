川普重利 美韓同盟備受考驗

2017-09-06

〔編譯魏國金／綜合報導〕在北韓三日進行其威力最大的核試爆後，美國總統川普推文批評南北韓與中國，卻隻字未提美國對朝鮮半島的核心政策：將堅定捍衛南韓免於任何攻擊。這讓南韓越加質疑川普是否與北韓領導人金正恩所求相同，亦即斷絕美國與南韓長達近七十年的安全同盟。

北韓追求核武 疑為分化美韓

川普的五條推文在痛批北韓是「流氓」後，左批中國無力遏阻北韓，右打南韓總統文在寅：「與北韓進行姑息對話不會有用。」對於困惑的首爾，他並未承諾在其遭到攻擊時將給予支持。許多分析家認為，北韓全力追求核武，是作為分化華府及其亞洲盟邦的手段，更甚於是在戰爭中擊敗美國的籌碼，試圖讓美國嚴肅思考，兌現同盟義務，將北韓對首爾的攻擊等同於對舊金山的攻擊是否值得。

首爾延世大學國際法研究生申希錫（譯音）說：「南韓人民最擔心的是當美國本土也面臨北韓飛彈威脅之際，美方是否會捍衛南韓。你看看川普現在的言行，答案似乎是不！」「有些南韓人思考，是否我們現在應該打造自己的核嚇阻力，如果美國不再是可靠的盟邦，南韓必須考慮替代方案。」

在北韓核試爆前一天，川普威脅撤銷與南韓的自由貿易協定，是對美韓同盟另一打擊。南韓「朝鮮日報」社論說：「美國現在已非過去我們所認識的美國。美國總統把錢看得比同盟重！」部分人士認為，不久的將來北韓將攻擊首爾或東京，美國將因擔心北韓報復恐造成數百萬美國人喪命而拒絕介入。在首爾一所大學擔任法學講師的吳容洙（譯音）說：「對於美國是否真的嚴肅捍衛盟國南韓，或者他將國家利益擺在第一？我備感憂心。」

川普推文批文在寅 震驚南韓

川普推文暗批文在寅讓南韓政府大感震驚，首爾當局要求白宮正式解釋。韓聯社引述高層官員報導，美國國家安全會議致函南韓指出，「美韓觀點一致」，白宮則拒絕對文件發表評論。川普幕僚透露，川普對文在寅懷柔的北韓政策日益不滿。文在寅主張，光是施壓或制裁並無法遏阻北韓的核武野心，北韓問題必須和平解決，因為是南韓人民而非美國人承受戰爭災難。文、川兩人不同調，凸顯他們彼此是不太可能的合作夥伴。

分析家指出，川普和文在寅兩人缺乏共同點，不僅出身背景截然不同，政治立場更是南轅北轍：文在寅曾是捍衛勞工運動者與政治異議人士的人權律師，川普則是地產大亨。南韓目前面臨的挑戰，是如何與事實上已核武化的北韓共處。首爾擔心，一旦北韓發展出可裝載核彈頭的洲際彈道飛彈，將藉此在南韓與美國間見縫插針，以美軍撤出南韓交換凍結其核計畫。

  • 國總統川普推文批評南韓，讓首爾當局質疑川普是否有意斷絕美韓兩國長達近七十年的同盟關係。圖為南韓總統文在寅今年六月訪問白宮時與川普握手。（法新社）

    國總統川普推文批評南韓，讓首爾當局質疑川普是否有意斷絕美韓兩國長達近七十年的同盟關係。圖為南韓總統文在寅今年六月訪問白宮時與川普握手。（法新社）

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