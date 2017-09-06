歐人權法院︰監控員工通訊 雇主須先告知

2017-09-06

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕雇主在上班期間監控職員的私人線上通訊，是否有悖個人隱私？歐洲人權法院（ＥＣＨＲ）大法庭（Grand Chamber）十七名法官，五日以十一票對六票，裁定羅馬尼亞軟體工程師巴布勒斯庫（Bogdan Mihai Barbulescu）主張歐洲人權公約第八條有效，翻盤此前ＥＣＨＲ和羅馬尼亞法庭的裁決，認定雇主監控私人通訊的行為「並未適當保護其私人生活和通訊應受尊重的權利」，但駁回巴布勒斯庫的賠償金請求，全案此後不得上訴。

ＥＣＨＲ大法庭裁決指出，職員擁有工作期間的私人通訊權，員工「不可能在工作場合完全沒有私人生活，仍須尊重其私人生活的通訊隱私。」大法庭表示，企業應明訂在工作期間使用專業軟體和網路的政策規範，必須確保職員事先知道管理階層監控他們的公用電子郵件帳號，雇主不可因職員在上班期間進行私人通訊而直接解僱他們，應先提出口頭警告，唯有一再違反規定或行為嚴重不端的情況，才能開除員工。

卅八歲的巴布勒斯庫二○○四年至○七年任職期間，使用處理公務的雅虎（Yahoo）即時通（Messenger）和未婚妻及親友聊天，○七年七月遭雇主以「工作期間傳送私人訊息」為由開除，雇主並出示巴布勒斯庫的通訊內容佐證。此舉招致巴布勒斯庫不滿，主張雇主監看的訊息包括其健康與性生活的相關內容，向羅馬尼亞法院控告雇主侵犯隱私權。

羅馬尼亞法院的法官以巴布勒斯庫事先已被告知公務帳號受公司監控為由，判他敗訴。巴布勒斯庫轉而向ＥＣＨＲ控告羅馬尼亞法院違反歐洲人權公約第八條「私人通訊權利」。ＥＣＨＲ去年一月初步裁定「雇主希望確認員工上班時間是否完成專業工作」並非「不合理」。大法庭五日則指出，羅馬尼亞法院並未確認雇主監控舉措有其道理的原因，以及是否有其他「較不侵犯」巴布勒斯庫私人生活的監督方式。