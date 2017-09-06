馬拉拉籲翁山蘇姬 為羅興亞人發聲

2017-09-06

同為諾貝爾和平獎得主

〔編譯魏國金／綜合報導〕在近十二萬五千名羅興亞（Rohingya）穆斯林從緬甸逃亡至孟加拉之際，緬甸領袖翁山蘇姬面臨孟加拉、印尼、巴基斯坦等穆斯林國家，要求終止羅興亞人厄運的壓力與日俱增。諾貝爾和平獎最年輕得主馬拉拉（Malala Yousafzai），也呼籲同獲和平獎桂冠的翁山蘇姬，對於緬甸羅興亞人遭到的「悲慘與可恥的對待」予以譴責，「世界在等待，羅興亞穆斯林也在等待」翁山發聲。

聯合國特使李亮喜（Yanghee Lee）四日指出，相較於去年十月上一波的破壞，緬甸羅興亞人遭到的攻擊「遠為嚴重」，「緬甸的實際領導人必須干預，這是我們對所有政府期待的作為：在其管轄範圍內保護每一個人。」廿歲的馬拉拉呼應李亮喜，推文說：「過去幾年來，我一再譴責這種悲慘與可恥的對待，我仍然等待同獲諾貝爾桂冠的翁山蘇姬也做相同的事。」「如果他們的家不是他們世代生活的緬甸，那麼是在何方？羅興亞人應被賦予緬甸公民身分，他們出生於這個國家。」

馬拉拉呼籲，「其他國家，包括我的祖國巴基斯坦效法孟加拉，提供食物、避難所與教育給逃出暴力與驚恐的羅興亞家庭。」自上月廿五日緬甸若開邦爆發羅興亞人逃亡潮以來，翁山蘇姬對此緘默以對。馬來西亞外交部長阿尼法（Anifah Aman）也直言，「老實說，我對翁山蘇姬很不滿。（此前）她為人權原則發聲，現在她似乎袖手旁觀。」

東協成員 可能對緬甸施壓

土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）上週指控緬甸政府對羅興亞人展開「種族滅絕」，四日進一步指出，「緬甸發生大屠殺」。印度總理莫迪五日訪問緬甸，也將對若開邦暴力升高情勢表達關切。

「緬甸人權網絡」指出，緬甸對穆斯林的迫害，背後有政府、部分佛教僧侶與極端民族主義團體等勢力支持。至少有三萬名羅興亞難民無力渡過納夫河進入孟加拉，困在山區茂密叢林內，欠缺糧食、飲水與醫藥。「人權觀察」組織則要求緬甸當局允許獨立觀察員進入若開邦。

印尼外交部長勒特諾四日在仰光會晤翁山蘇姬和緬甸軍事總司令敏昂萊，要求「安全當局立即停止該處所有形式的暴力」，並於五日轉往孟加拉，商討援助羅興亞事宜。孟加拉總理顧問伊曼說，東南亞國協成員可能共同施壓緬甸。印尼強硬派穆斯林組織「伊斯蘭防衛者陣線」表示，已有逾兩千名成員自願前往若開邦，為羅興亞人出征。