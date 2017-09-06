川普趕「追夢」移民 恐掀共和黨內戰

2017-09-06

廢「童年入境暫緩遣返計畫」 影響明年國會選舉

〔編譯周虹汶／綜合報導〕上台前就矢言驅逐非法移民的美國總統川普，五日正式挑戰前總統歐巴馬五年前用來保護年幼無證移民的「童年入境暫緩遣返」（ＤＡＣＡ）計畫上，宣布廢除這項他上台前就大力討伐的前朝「非法大赦」措施，但要求國會在六個月內另設法處理該族群的法律地位，再度於美國政壇與產業界掀起波瀾。

民主黨︰不惜對簿公堂

正因深知新政具有高度爭議，白宮官員日前都不敢把話說死，還說有諸多選項正在考量，一切以官方宣布為主。民主黨主政的紐約州和華盛頓州提前帶頭抵制，不惜與川普對簿公堂，矽谷大咖也公開反對；共和黨人士面對明年期中選舉則對此事看法不一，黨內「內戰」恐就此爆發。

長期反對ＤＡＣＡ的司法部長塞森斯代為公告時強調，「該政策當初一意孤行，引發極大爭議與法律問題。」過去受惠者的工作許可，也將在明年三月五日到期，必須在下月五日前向國土安全部（ＤＨＳ）提出更新申請。

美國二○○一年就有「夢想法案」（DREAM Act）構想，要讓十六歲以前隨父母非法赴美的年輕移民可在美國生活；一○年終獲民主黨控制的眾議院同意，但在共和黨掌握的參議院卡關。歐巴馬遂於一二年六月發布行政命令，針對無證移民提出ＤＡＣＡ方案：當時不滿卅一歲但滿十六歲以前就抵達美國者，只要○七年六月十五日以來一直住在美國，且無特殊犯罪紀錄，可就地申請合法居留；受惠者至今多達八十萬人，主要來自拉丁美洲，ＤＡＣＡ也因此被譽為「夢想者」計畫。

去年十一月當選後，川普就重申勢將驅逐美國境內一千一百萬非法移民，且以其中三百萬有犯罪紀錄者優先，因ＤＡＣＡ政策受惠者也將不再有保護傘，當時便引起恐慌。不過，美聯社指出，川普對此事的確躊躇難定，因有些「夢想者」對「母國」根本毫無記憶；最後是部分共和黨州級官員以提告威脅的臨門一腳，才讓川普在五日大限當天做出上述宣告。

美科技業大咖 一致反對

美國科技業重量級人士對此一致反對。旗下有二五○名「夢想者」的蘋果公司執行長庫克強調，「我與他們站在同一陣線」，因為「他們值得我們的平等尊重以及根植於美國價值的解決方案」；臉書創辦人札克柏格也透過貼圖表態，要這些人「＃留在這裡—我支持ＤＡＣＡ。」眾議院共和黨籍議長萊恩也不贊同部分同黨同志口中的「違憲」ＤＡＣＡ廢止，將透過立法保護「夢想者」。

  • 美國總統川普五日正式宣布廢止前總統歐巴馬用以保護年幼無證移民的「童年入境暫緩遣返」（ＤＡＣＡ）計畫。圖為ＤＡＣＡ支持者四日在洛杉磯市區遊行抗議。（美聯社）

    美國總統川普五日正式宣布廢止前總統歐巴馬用以保護年幼無證移民的「童年入境暫緩遣返」（ＤＡＣＡ）計畫。圖為ＤＡＣＡ支持者四日在洛杉磯市區遊行抗議。（美聯社）

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