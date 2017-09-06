川普趕「追夢」移民 恐掀共和黨內戰

2017-09-06

廢「童年入境暫緩遣返計畫」 影響明年國會選舉

〔編譯周虹汶／綜合報導〕上台前就矢言驅逐非法移民的美國總統川普，五日正式挑戰前總統歐巴馬五年前用來保護年幼無證移民的「童年入境暫緩遣返」（ＤＡＣＡ）計畫上，宣布廢除這項他上台前就大力討伐的前朝「非法大赦」措施，但要求國會在六個月內另設法處理該族群的法律地位，再度於美國政壇與產業界掀起波瀾。

民主黨︰不惜對簿公堂

正因深知新政具有高度爭議，白宮官員日前都不敢把話說死，還說有諸多選項正在考量，一切以官方宣布為主。民主黨主政的紐約州和華盛頓州提前帶頭抵制，不惜與川普對簿公堂，矽谷大咖也公開反對；共和黨人士面對明年期中選舉則對此事看法不一，黨內「內戰」恐就此爆發。

長期反對ＤＡＣＡ的司法部長塞森斯代為公告時強調，「該政策當初一意孤行，引發極大爭議與法律問題。」過去受惠者的工作許可，也將在明年三月五日到期，必須在下月五日前向國土安全部（ＤＨＳ）提出更新申請。

美國二○○一年就有「夢想法案」（DREAM Act）構想，要讓十六歲以前隨父母非法赴美的年輕移民可在美國生活；一○年終獲民主黨控制的眾議院同意，但在共和黨掌握的參議院卡關。歐巴馬遂於一二年六月發布行政命令，針對無證移民提出ＤＡＣＡ方案：當時不滿卅一歲但滿十六歲以前就抵達美國者，只要○七年六月十五日以來一直住在美國，且無特殊犯罪紀錄，可就地申請合法居留；受惠者至今多達八十萬人，主要來自拉丁美洲，ＤＡＣＡ也因此被譽為「夢想者」計畫。

去年十一月當選後，川普就重申勢將驅逐美國境內一千一百萬非法移民，且以其中三百萬有犯罪紀錄者優先，因ＤＡＣＡ政策受惠者也將不再有保護傘，當時便引起恐慌。不過，美聯社指出，川普對此事的確躊躇難定，因有些「夢想者」對「母國」根本毫無記憶；最後是部分共和黨州級官員以提告威脅的臨門一腳，才讓川普在五日大限當天做出上述宣告。

美科技業大咖 一致反對

美國科技業重量級人士對此一致反對。旗下有二五○名「夢想者」的蘋果公司執行長庫克強調，「我與他們站在同一陣線」，因為「他們值得我們的平等尊重以及根植於美國價值的解決方案」；臉書創辦人札克柏格也透過貼圖表態，要這些人「＃留在這裡—我支持ＤＡＣＡ。」眾議院共和黨籍議長萊恩也不贊同部分同黨同志口中的「違憲」ＤＡＣＡ廢止，將透過立法保護「夢想者」。