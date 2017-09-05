北韓核威脅》核試前數小時PO視察照 金正恩高調宣傳核武進展

2017-09-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓三日舉行核試爆前幾個小時，官方媒體「朝鮮中央通信社」公布領導人金正恩視察核武研究所的照片（見圖，路透），英國廣播公司（ＢＢＣ）延請美國加州明德大學國際研究學院學者漢娜姆（Melissa Hanham），解析這些照片透露的端倪和玄機。

從觀測到的地震規模來看，這次似乎是北韓迄今最大、最成功一次核試，而朝中社發布金正恩視察一枚所謂「氫彈」或「熱核武器彈頭」時機，很可能並非巧合。不過，漢娜姆表示，金視察的那顆「彈頭」不知是否就是試爆裝置，甚至可能只是模型，重點是訊息很清楚，包括其形狀、大小與其他細部，平壤企圖藉此向外界展現其知道如何製造核彈頭。

再者，金正恩視察時就站在該「彈頭」旁，這更能說明它只是個模型。然而，這仍算是一個有點「奇特的」訊息，例如去年三月，金正恩也站在一枚準備發射的飛彈旁邊，甚至還被拍到在飛彈的固態燃料發動機旁抽菸。

過去常見的美俄核彈頭照片為圓錐形，但北韓照片裡的核彈頭本體，卻是個圓鼓鼓的花生狀物體；在部分照片中，還可看到一枚長形棕褐色圓錐體，尖端漆著黃色與黑色，這就是北韓「火星十四型」洲際彈道飛彈的鼻錐部分，該型飛彈已於七月兩度試射，射程據稱最遠可達美國芝加哥。

此外，照片背景還有一幅圖表，詳細說明該「彈頭」運作方式、如何安裝在火星十四型飛彈錐形罩上。北韓其實大可不必對外界透露這些訊息，究其原因，就是為了宣傳。