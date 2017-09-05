北韓核威脅》川普喊擴大經濟制裁 劍指中國

2017-09-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普三日透過「推特」表示，任何與北韓做生意的國家，美方正考慮中斷與這些國家間一切的貿易。針對川普政府可能端出的最新經濟制裁措施，值此全球化與地球村時代，如此與敵國的全部生意夥伴間切斷貿易往來的策略，究竟能否行得通？或根本就是衝著北韓的最大貿易夥伴中國而來？

國際社會針對北韓的軍事動作、制裁、孤立，甚至揚言將之消滅，迄今似乎均未能遏止平壤的核武野心，這可能是川普政府想出不只懲罰北韓，還要北韓的貿易夥伴「連坐」之方法。據南韓「大韓貿易投資振興公社（ＫＯＴＲＡ）」數據，去年約八十國與北韓貿易，其主要貿易夥伴為中、俄、印度、巴基斯坦、新加坡、德國等。

北韓去年貿易總額為六十五億美元（約一九六八億台幣），以每年約五％持續成長，即便其中部分國家與北韓間的貿易量既少又遞減，但各國情況仍不盡相同。以北韓第八大貿易夥伴新加坡為例，去年雙邊貿易降幅達九十％，反觀菲國與北韓間的貿易增幅達一七一％，而北韓貿易夥伴許多也是美國貿易夥伴，且與美國貿易遠高於與北韓貿易。

然而，最重要的還是中國，北韓九十％貿易皆來自中國，北京主要購買北韓的煤及其他礦藏，並提供北韓食糧與燃料，中國二月才禁止進口北韓煤。不過，由於中國乃美國最大貿易夥伴，若川普落實前述推文，美國經濟不可避免將受影響，恐付出減少約一百萬個就業機會的代價，單單對中國課徵關稅，美國貨品價格就可能上漲，例如iPhone手機將漲價約五％。

以美國去年從北韓主要商業夥伴中國進口逾四千五百億美元（約十三．六兆台幣）的貨品，光一個月的貨品金額就達約四百億美元（約一．二兆），而一旦位居全球第二大經濟體的中國受影響，也必將與全球經濟連動。再者，中國乃大部分亞洲經濟體的最大貿易夥伴與貨品最大出口市場，將引發連鎖反應，幾乎必將導致美國國會反彈，美國本身損失更大，引發的保護主義螺旋將導致全球經濟衰退，威脅的可信度不高，有媒體形容這是川普又一個無意義的（empty）威脅。