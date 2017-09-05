北韓核威脅》金正恩頻踩線 逼習近平出重手

2017-09-05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北韓三日進行第六次核試爆，「強碰」正在中國福建省廈門市舉行的金磚五國峰會，讓中國對北韓問題的態度大為動搖。隨著國內外要求制衡北韓領導人金正恩的聲浪升高，中國國家主席習近平可能被迫透過中朝緊密的貿易關係，進一步遏制平壤。然而，在中共十九大即將在下月登場之際，為確保權力鞏固及接班順利，習近平手上的牌著實有限。

十九大後 習才會處理北韓問題

衛報和紐約時報指出，美國智庫「諾蒂勒斯安全與永續發展研究所」主任哈耶斯（Peter Hayes）分析，金正恩清楚習近平有能力影響華府決策，且北韓舉動可削弱習的權力和名望，才施壓北京向華府傳話，盼促成美國總統川普和金正恩談判，達成美方減少南韓駐軍，及放手讓北韓發展核武的目的。

然而，北韓屢次不甩中國及國際勸退和制裁，再度於中朝邊界核試。北京人民大學國際關係學者成曉河指出，此次核試事實上是對北京的政治考驗，「北京已被逼入牆角，快要無計可施」，而加強對北韓制裁是目前僅剩可行的方法。

對此，北京智庫「卡內基—清華全球政策中心」北韓專家趙通說，習近平可能會緊縮北韓所剩不多的出口貿易，包括迄今未被列入聯合國制裁名單的紡織品，以及每年十萬名海外北韓勞工，而更進一步、也是最嚴厲的措施，即為對北韓禁運石油。儘管此舉近來漸受中國國內輿論支持，但成曉河、趙通等中國學者認為，習近平等領導人傾向認為，與其放任北韓政權崩潰，朝鮮半島落入南韓和美國控制，讓北韓擁核對中國的威脅更小。

更重要的是，北京領導人憂心，隨著中朝關係降至歷史低點，若此時貿然向北韓祭出石油禁運，反而可能令平壤將矛頭轉向中國，對中國採取軍事行動。因此，習近平不太可能在中共十九大之前，對北韓採取太大行動。趙通則認為，只有等習在十九大後確立並強化自身領導權後，才會強烈回應北韓惹出來的麻煩。

此外，倫敦大學亞非學院中國研究所所長曾銳生分析，習近平和金正恩雖有各自盤算，但不能忽略不按牌理出牌的川普。川普不像前總統歐巴馬或柯林頓，不能排除他下令直接動武可能性。