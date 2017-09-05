北韓核威脅》反擊北韓 南韓12月成立斬首部隊

2017-09-05

南韓實彈軍演 模擬攻擊北韓核試場

〔編譯陳正健／綜合報導〕針對北韓核武威脅，南韓四日在東海岸舉行陸空軍實彈演習，從未公開地點發射自行研發的「玄武」彈道飛彈，模擬攻擊北韓的豐溪里核試驗場。與此同時，南韓國防部也宣佈，將再增加部署四輛「戰區高空防禦系統」（THAAD，薩德）發射車。南韓國防部長宋永武在國會答詢時表示，已請求美方在朝鮮半島定期部署戰略武器；軍方預定十二月一日創建針對北韓領導人的「斬首行動部隊」，具體概念仍在形成中。

南韓合同參謀本部指出，陸軍發射陸基型「玄武-2A」地對地彈道飛彈，空軍F-15K戰機則發射SLAM-ER增程型陸攻飛彈，模擬攻擊北韓豐溪里核試驗場。韓方此次雖是單獨軍演，但計畫與美方舉行更多聯合演習，以顯示北韓在兩國火力攻擊範圍之內。南韓國防部強調，本月將舉行更多實彈演習，包括從F-15K戰機發射「金牛座」（Taurus）空對地飛彈。金牛座飛彈射程達五百公里，擁有匿蹤功能，可躲避雷達探測與電磁波干擾，準確命中目標。

追加部署4座薩德系統

此外，軍方也將在星州追加部署四輛薩德發射車。朝鮮日報引述消息人士透露，薩德可能於本週完成追加部署。迫於情勢，環境部已決定有條件通過環評報告。南韓國防部表示，回應北韓核武威脅的措施包括建立殺傷鏈、南韓飛彈防禦系統與大規模打擊報復作戰計畫的「三軸體系」，修訂韓美飛彈指南，部署薩德系統發射車，透過「延伸威懾戰略磋商」提升執行能力。據蓋洛普最新民調，南韓民眾贊成部署薩德比例已從年初的五十％，飆升至七十二％。「東亞日報」發表社論呼籲，南韓應考慮打造核武自衛，不能永遠依賴美國核保護傘。

核試逾24小時 川普文在寅尚未熱線

韓媒報導，北韓核試導致南韓民眾恐慌，爭相搶購銀條，日均銷量驟增十倍。朝鮮日報報導，文在寅以對話解決朝核問題的路線，在北韓第六次核試後實際上已破滅，文在寅也因此受到美國總統川普的質問與「斥責」。在北韓宣稱成功測試氫彈已超過二十四小時後，川普迄今尚未與文在寅通電話。