北韓核威脅》南韓國防部：北韓擬再射彈 不排除7度核試

2017-09-05

美防長：美將對北韓施以壓倒性大規模軍事回應

〔編譯茅毅、林翠儀、陳正健／綜合報導〕在北韓三日進行第六次核試爆後，南韓國家情報院及國防部所獲情資顯示，平壤正準備另一次飛彈試射，並隨時可能進行第七次核試。南韓國會情報委員會委員長李喆雨等人透露，北韓可能朝太平洋以正常角度試射飛彈挑釁，時間可能就選在九日的北韓國慶日或十日勞動黨黨慶。

可能選在週六、日再次試射

而為因應持續升高的朝鮮半島情勢，美國國防部長馬提斯三日警告，美方將對北韓施以「有效又壓倒性的大規模軍事回應」。但馬提斯也強調，美國並不尋求將北韓「消滅殆盡」，「但如我所說，我們有很多選項能這樣做」。另外，上教堂做禮拜的美國總統川普被問到是否會對北韓發動攻擊時則回答，「我們拭目以待」。

南韓國情院四日在國會情報委員會上透露，北韓咸鏡北道豐溪里萬塔山的核試場第三條坑道已竣工，可再進行核試，第四條坑道亦在興建中，平壤恐隨時進行新一輪核試。南韓國防部四日也在國會國防委員會中報告，持續捕捉到北韓準備發射彈道飛彈的跡象，且為證明能以洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）攻擊美國本土，平壤可能採取正常角度發射，而非以往的高飛軌道。

南韓韓聯社報導，美韓兩國研判，接下來北韓很可能朝北太平洋試射火星十四型洲際彈道飛彈、火星十二型中程飛彈、飛毛腿（Scud）系列短程飛彈，甚至北極星三型潛射彈道飛彈（ＳＬＢＭ）。南韓合同參謀本部議長（即參謀總長）鄭景斗與駐韓美軍指揮官布魯克斯（Vincent Brooks），正磋商可能採取高強度武力的因應對策。鄭景斗三日和美國參謀首長聯席會議主席鄧福德通電話時，就積極準備與實施美韓軍事應對方案達共識。消息人士透露，美韓兩國可望於九至十月間部署以海、空力量為主的大規模戰略武器，從軍事上施壓平壤。

另一方面，繼美國財政部長努勤表示將上呈針對北韓的新經濟制裁草案予川普參考後，川普推文表示，除其他選項，美國正考慮與任何和北韓做生意的國家中止往來。川普也和日本首相安倍晉三密集通電話，從八月二十九日至九月三日，兩人共進行四次電話會談，三日當天甚至罕見地在上午及深夜兩度通話。此外，安倍也和南韓總統文在寅、俄羅斯總統普廷通話。

安理會急開會 討論新一輪制裁

聯合國安理會四日召開會議，討論針對北韓的新一波制裁，這是安理會在一週內就北韓武器試驗再度召開緊急會議。外交官員指出，安理會可能考慮禁止北韓紡織品出口、禁止北韓國營航空公司飛航、停止對北韓政府及軍方的原油供應、禁止北韓人民前往海外工作，以及將北韓高官列入資產凍結和禁止入境的黑名單。國際原子能總署（ＩＡＥＡ）署長天野之彌警告，北韓已從地區性危險演變成「全球性威脅」。