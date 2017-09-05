破億天價自己標 日童畫作網上爆紅

2017-09-05

〔編譯林翠儀／綜合報導〕一張暴龍蠟筆畫定價九億七萬八千日圓，一隻摺紙劍龍定價九萬日圓，這是日本個人購物網站「五歲孩童決定價格的美術館」上架的商品，不但所有的「商品」全是一名五歲男孩的創作，包括商品標售的天價和簡介也是由小男孩自己包辦，由於童言童語實在太萌了，在網路上引發話題。

父架「購物」網站記錄成長

事實上，這個怪怪的購物網站，是日本網頁藝術總監佐藤NEZI為記錄兒子成長架設的另類網站，有別於大部分爸媽利用社群網站單純地發表兒女的成長記錄，佐藤每年訂出一項主題將兒子的成長當成藝術創作，今年推出「五歲孩童決定價格的美術館」，將兒子製作的摺紙、勞作和繪畫直接放到個人購物網上標售，價格和介紹全部由兒子自己包辦。

佐藤表示，讓五歲的孩子以藝術家自居，決定自己作品的價格，將呈現出怎樣的世界觀令人好奇。深入觀察後，他發現了孩子思維的邏輯、喜好的變化，還有創作面臨的煩惱等，非常有趣。

五歲小男孩將暴龍蠟筆畫定價為九億七萬八千日圓，理由為暴龍是最強大的肉食恐龍，這個價格讓牠感覺很強大，五歲孩童不懂市場價格，甚至對數字的概念也很模稜兩可，例如他會定出「九億九億日圓」或「無限大數日圓」的價格，不過小男孩並不是每項作品都如此漫天開價，例如摺紙大象標價三百日圓，垃圾桶勞作一八七○日圓。

由於架設個人購物網站的平台，規定商品價格上限不能超過一億日圓，所以男孩的天價藝術品價格超標無法交易，不過有幾項數百日圓到數千日圓的作品竟然已被下標，算是一種意外驚喜。