歐巴馬打社媒戰 阻川普驅逐「追夢」移民

2017-09-05

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普今年一月就職，前總統歐巴馬遵循傳統，在白宮橢圓形辦公室留下一封信。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）三日首次曝光該封信的內容，歐巴馬於信中誠懇忠告川普，堅守民主價值。歐巴馬卸任至今仍維持高人氣，卻從未指名道姓地批評川普。但知情人士透露，川普若宣布廢除俗稱「夢想者」（Dreamer）條款的「童年來美暫緩遣返擱置（ＤＡＣＡ）」，歐巴馬將在社群媒體發聲明力捍「追夢人」，不容川普漠視這些孩子。

留給川普的信曝光︰勿讓民主價值蒙塵

歐巴馬在二百七十五字的卸任信中，恭賀川普以「表現出色的選戰」展開這趟偉大的冒險。他寫道，「數百萬人將希望寄託在你身上，我們不分黨派，所有人都期盼在你任內能國泰民安」，美國總統是個「獨一無二的職務」，沒有「取得成功的明晰藍圖」。能成為美國總統已是恩典，但並非每個人都如此幸運，「我們應盡可能地為每個孩子和家庭建構更多邁向成功的階梯」。

歐巴馬強調美國「責無旁貸」領導全球的重要性，總統行事必須深思熟慮且負責，「國際秩序自冷戰結束以來穩步發展，而我們的富裕和安全仰賴國際秩序的維持」。他也告誡川普，別讓政治算計及權力鬥爭的痛苦和殘酷，令美國民主價值蒙塵，「我們只是此職的過客，必須保衛民主制度與傳統，諸如法治、三權分立、平等保護、公民自由等，前人們曾為此流血奮戰。」此外，歐巴馬也不忘提醒川普留點時間給親友。

川普將在五日宣布廢除ＤＡＣＡ，但可能延後六個月實施，讓國會得以修訂替代法案。ＤＡＣＡ最初在歐巴馬執政時期頒布，預估影響近八十萬名「夢想者」。美國知名政治新聞網站「政治（Politico）」四日引述知情人士說法，指出歐巴馬無法對「把熱愛美國的美國孩子送到其他地方」保持緘默，將透過社群媒體，力捍「夢想者」。

加州矽谷此前已興起支持續留ＤＡＣＡ的聲浪，「臉書」共同創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）二日在「大頭貼」照片上加註「我支持ＤＡＣＡ」字樣，蘋果執行長庫克（Tim Cook）三日也在「推特」公開聲援ＤＡＣＡ。