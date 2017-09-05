中國立法禁辱國歌 港澳也適用

2017-09-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國全國人民代表大會常務委員會一日以一四六票贊成、一票棄權，表決通過旨在規範「義勇軍進行曲」奏唱場合、禮儀的「國歌法」，十月一日起任何在公共場合「惡意竄改國歌歌詞」，「以歪曲、貶損方式奏唱國歌，或以其他方式侮辱國歌者」，將處以警告或十五日以下拘留，若構成犯罪，還將依法追究刑責。

相關法律在通過後，也將引進香港和澳門。香港學者質疑，以法律手段在香港強推愛國教育，結果將適得其反。有泛民主派立法會議員也擔心，國歌法的條文不像國旗法、國徽法那樣具體，恐影響表達、言論、示威自由。

「香港基本法」附件三規定，六項具「全國」性質的法律，由香港特區在當地公布或立法實施，關於國歌的決議即包括在內。對此，香港政府律政司長袁國強一日表示，國歌法將以本地立法方式在香港實施，且條文會盡量清晰，以免執法時引發誤會。他強調，注意到香港社會對此事的關注，將繼續聽取各方意見。香港特首林鄭月娥此前已表明，國徽法、國旗法等早有前例可循，香港有責任和義務就國歌法進行立法，社會無須反應過度。

此前，人大二審草案傳出後，即引起香港各界議論。「香港經濟民主聯盟」立法會議員梁美芬、「民主建港協進聯盟」立法會議員周浩鼎等親北京建制派樂見引進國歌法，並舉二○一五年世界盃足球賽亞洲區資格賽時，香港主場球迷對中國國歌報以噓聲而引發中港衝突為例，認為噓國歌「應該被處以罰款或更嚴重的懲處」，「藉此保障國家尊嚴、展現對國家的尊重」。

但香港理工大學學者鍾劍華持不同看法。他認為，國歌乃「意識形態的政治工具」，質疑該法在執法上的可行性，而且港人「一向對國歌沒多少感情」，如何教導他們表現得莊嚴及尊重？又該如何界定？泛民派「公民黨」立法會議員陳淑莊預料，若該法在香港施行，將遭遇「一連串障礙」，國歌法的條文不像國旗法、國徽法那樣具體，恐影響表達、言論、示威自由。

有分析指出，國歌法實則針對近年來的「港獨」思潮而來。鍾劍華對此強調，愈是藉法律手段強制推動人民對國家的認同和愛國情懷，不僅無法讓港人心悅誠服，反而會掀起反抗情緒，尤其是叛逆的年輕世代。香港學運組織「學民思潮」前發言人劉貳龍直指，國歌或國旗欲贏得國民的尊重與認同，不能靠嚴刑峻罰來威逼。「香港眾志」常委林淳軒也說，國民教育已淪為政治工具的洗腦教育，形同「溫水煮青蛙」，擔心港人已逐漸習以為常。

根據人大常委會此前公布的國歌法二審草案，奏唱中國國歌時，在場人員應當肅立，且「舉止莊重，不得有不尊重國歌的行為」，還要求中小學應將國歌做為愛國主義教育的重要內容，列入中小學教材、課程與活動，也禁止商標、商業廣告使用國歌，私人喪事活動、公共場所的背景音樂也禁用國歌。