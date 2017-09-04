北韓第6次核試》平壤不斷搗彈逼談判 川普怎接招

2017-09-04

第六度核試 照金正恩「劇本」步步進逼

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓三日進行第六次核試爆，就其近兩年研發核武和飛彈的軌跡來看，可窺知平壤並非像部分國際媒體描述的那般不理性，甚至「精神錯亂」；北韓接連發射飛彈與核試的背後，其實均按其領導人金正恩的「劇本」演出，目的是提高與美國的談判籌碼。而隨著北韓軍武科技日新月異，內部紛亂未歇的白宮又該如何接招？

專家：核試7月即有跡可循

專家認為，北韓在分寸拿捏和時機選擇上，操作皆極為細緻，藉此將其影響力極大化。這次核試不過是「果」，自七月起，已有跡可循。該月，北韓試射兩枚洲際彈道飛彈（ICBM），射程似乎涵蓋美國本土。美國總統川普為此嚴詞警告，北韓可能因此招惹美國強烈報復，平壤卻置若罔聞，隨即公布朝美國屬地關島近海試射四枚飛彈的計畫。之後，金正恩雖宣稱將擱置計畫，卻不忘揚言他隨時可能下令重啟，端視華府下一步為何。

緊接著，美韓年度軍演「乙支自由衛士」（UFG）於八月廿一日登場，北韓嗆聲該軍演乃「火上澆油」。廿六日，北韓先發射三枚「相對較無害的」短程彈道飛彈，三天後就朝北日本發射一枚中程彈道飛彈，引發東京等地驚恐萬分。

直到此次核試前幾個小時，北韓官方媒體似乎刻意公布金正恩在該國核武研究所的照片，宣稱他視察的就是能搭載在ICBM上的一種「熱核武器」，正當國際間忙著臆測與分析時，北韓官媒再宣布氫彈試爆「大成功」，此時回顧去年九月九日該國第五次核試的時間點，同樣是在UFG演習過後幾天。

華府智庫「美國進步中心」（CAP）研究員孟特（Adam Mount）認為，北韓企圖讓世人相信，一旦遭到攻擊，平壤立刻就能發動核武攻擊。華府智庫「科學暨國際安全研究所」（ISIS）表示，這次核試應看作「一種意圖，而非現實」。南韓「北韓大學院大學」學者梁茂進（譯音）也說，北韓官媒三日的報導「傳達一項策略訊息」，即北韓「將與美國平起平坐，展開核子對決」。該校另一位學者具甲祐（譯音）也認為，除非華府提議談判，否則北韓將持續其武器計畫。

若北韓按劇本演出，內部「各吹各的調」的川普政府又該如何應對？華府究竟是藉機開始與平壤直接對話，還是沿用對北韓展示軍力「肌肉」、又片面或透過聯合國安理會加碼制裁平壤的老路？川普企圖以強硬言詞使外界相信，平壤會因此而「尊重」他，但此舉實過於簡化北韓問題，平壤傳達的訊息其實相當一致，川普政府卻很混亂，外交、軍事選項莫衷一是，白宮必須重新檢視其對北韓的政策途徑，亦不可再令出多門。