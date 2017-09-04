北韓第6次核試》川普斥北韓流氓 酸中國沒用

2017-09-04

全球譴責 南韓宣布將部署「最強力戰略武器」

〔編譯孫宇青、林翠儀／綜合報導〕北韓三日的核試爆為美國總統川普上任後，北韓首次、也是最具威脅性的一次核試。川普三日推文怒批北韓為「流氓國家」，其充滿敵意的言行已對美國構成危險性，更已成為中國「最大的威脅和恥辱」。川普表示，中國雖然努力幫忙解決問題，卻「沒啥成效」，並指稱南韓已發現，與北韓透過對話緩和情勢「一點用也沒有」。

南韓總統文在寅則對北韓此舉「感到失望和憤慨」，除下令南韓軍隊全面戒備外，也敦促國際社會「採取所有外交措施」，以「最強硬的懲罰」嚴懲北韓，包括新的聯合國制裁。且為了抗衡北韓，南韓與美國將協商在南韓部署美國「最強力戰略武器」，但未多做說明，很可能是指美國一九九一年撤出的戰略核武。

中國新華社報導，中國國家主席習近平與正在廈門出席金磚五國峰會的俄羅斯總統普廷，同意堅守朝鮮半島去核化的目標，保持密切聯繫及合作以應對當前情勢。中國外交部則發表聲明譴責北韓，要求北韓「遵守安理會制裁決議，停止任何令情勢惡化、自身也得不到好處的舉動」，並重啟對話以解決問題。

不過，中共黨媒《環球時報》下午發表社評，表示此乃平壤違逆國際社會意志做出的又一次「錯誤選擇」，將導致朝鮮半島緊張局勢再次升級，推高各方產生誤判而導致局勢失控的危險，但「朝核問題根源是美韓同盟的軍事打壓」。儘管北京對平壤的新核試「很生氣」，「我們還是要避免衝動，中國不應輕易同意對朝鮮採取類似全面禁運的極端制裁手段。」

美承諾對日使用核防衛傘

日本首相安倍晉三則斥責北韓核試「絕對無法容忍，必須強烈抗議」，將促請聯合國安理會祭出新制裁，不排除對北韓石油禁運。美國國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）也向日本國家安全保障局局長谷內正太郎表示，美國堅定承諾防衛日本，包括使用核子嚇阻力。依據美日安保條約，美國承諾防衛日本，日本置於美國核子保護傘之下，意味美國可回應對日本的任何核武攻擊。

美財長宣稱將擴大經濟制裁

川普三日將與國安團隊會面，商討如何因應北韓威脅，美國財政部長努勤則表示，將草擬一份全新經濟制裁方案供總統參考，「任何與北韓有貿易往來一方，將被禁止與美國有貿易關係」。

德國總理梅克爾、英國首相梅伊和法國總統馬克宏則一致認為，北韓威脅已經進入「全新層次」，呼籲聯合國安理會及國際社會迅速、堅定地採取行動，而歐盟也必須有所行動，加強制裁北韓。