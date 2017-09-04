《東京觀察》日民進黨支持者 選擇排共路線

2017-09-04

◎駐日特派員張茂森

日本民進黨本月一日選出新任黨代表（黨魁），在民進黨前身的民主黨執政時期曾擔任外務大臣的前原誠司，擊敗也是民主黨執政時的前內閣官房長官枝野幸男。前原是民進黨內保守派的龍頭，曾表示「除了共產黨之外，所有在野黨都可以談（合作）」；枝野則表明，將持續執行目前的「聯共」路線。選舉結果證明，民進黨支持者選擇的是「排共」，而非「聯共」。

枝野是三一一大地震時菅直人內閣的官房長官，當時每天打開電視機，就看到枝野在說明災情，全世界都記住他的臉，也被視為未來擔任首相的人選，但他也因為強調繼續執行聯共政策，黨魁都選不上。日本共產黨和中國共產黨在本質上雖然不盡相同，但日共在日本政壇上一向以「為反對而反對」著稱，也因此永遠是「萬年在野黨」的第一名。

民進黨的前身民主黨曾在二○○九年取得政權，一二年選舉遭遇自民黨的安倍晉三而倒台，此後聲勢便一落千丈。一六年三月，民主黨改名為「民進黨」，由親共的岡田克也出任首任黨代表，當時黨內要角、現已退黨的前防衛省副大臣長島昭久曾洩氣地說，「改名後看看能不能沾一點台灣（民進黨）的喜氣」。

到了去年九月，蓮舫接下岡田的黨魁職務，繼續推動「民（進）共（產）共鬥」路線，結果幾度狂言「當上日本首相」的蓮舫不但救不了民進黨，該黨支持率也始終無法打破個位數的枷鎖。前原勝出只能加速日本在野黨重整，他只是幫面臨瓦解的民進黨踩一下煞車而已，期待他打倒自民黨並不務實。

儘管安倍內閣的支持率在八月大幅下滑，但日本民進黨的支持率也未能提升，這和台灣的國民黨非常類似。在台灣的民進黨政府支持率不斷下跌之際，熱臉猛貼中國冷屁股的國民黨也沒有佔到便宜，理由是一樣的：攏是「阿共仔的陰謀」，只要和共產黨扯上「合作」關係，黨勢一定不保，蓮舫的下台和枝野幸男，統統敗在「阿共仔的陰謀」下，因為蓮舫迷信日本共產黨可以助她一臂之力。

安倍內閣的支持率一度出現危機，但在八月三日內閣改組後已逐漸回升至安全水位。在自民黨一黨獨大、民進黨支持率始終處於個位數的態勢下，日本政壇今後幾年的主角仍將是安倍。