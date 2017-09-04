洪災惹禍 休士頓7毒污場恐外洩

2017-09-04

〔編譯魏國金／綜合報導〕在颶風「哈維」重創德州九天後，美國總統川普伉儷二日終於首度訪問經濟規模等同於阿根廷的美國第四大都會區休士頓，也是他二度前往災區勘災。災難應變能力備受矚目的川普與妻子梅蘭妮亞，在災民收容中心分發食物、與兒童同樂，展現親民作風。不過，美聯社報導，休士頓周邊至少有七個含有毒污染物處理場受洪水影響，可能導致有毒污染物外洩。德州當局估計，哈維災損將達一千五百億至一千八百億美元（約四兆五千億至五兆五千億台幣），超越超級颶風卡崔娜與珊迪。

德州︰哈維災損 恐達4.5兆至5.5兆

川普伉儷在德州州長艾波特陪同下，抵達休士頓NRG中心。哈維災情料將成為美國史上災損最高的自然災害之一，造成至少四十七人喪生、逾一百萬人撤離，近二十萬戶民宅遭洪水毀損，留下的廢棄物綿延逾四百八十公里。川普在充當避難所的NRG中心說：「我們簽署許多文件，獲得七十九億美元資金，現在文件已進入快速（撥款）程序中。」

川普夫婦走到「兒童區」，隨即被大批兒童包圍，爭相要和他擁抱、握手，川普也展現親民作風來者不拒。之後川普夫婦加入義工行列，分送午餐餐盒，並和災民閒話家常，不時停下手邊工作與民眾自拍。三十七歲的災民希波里托表示：「我是民主黨人，他的到訪提升士氣。之前他去聖體市，我想：『這傢伙把我們給忘了』。」

川普勘災 被酸「來不來都沒差」

上月二十九日川普首度巡視災區，當時他表示不願妨礙救災進度而繞過休士頓。四十二歲的災民伊瑪．喬治淡然地說：「他第一次來德州時懶得理休士頓。他來或不來沒什麼差別，這座城市自立自強。」四十八歲的電腦工程師亨崔克斯說：「他在做什麼？把我們當道具，供應我們午餐？不過，他露臉是好事。」

不過，許多災民無暇理會川普到訪，他們趁著水退首度返回家園。休士頓居民強生打開住家大門時說：「聞起來像是豬圈！」在休士頓東區，包括床墊、地毯與其他泡水物品等垃圾堆在路邊，達二．四公尺高。許多地方積水仍未退去，在距離休士頓以東一百四十公里的博蒙特，十二萬居民仍飽受停水之苦。

德州十三處重污染的前工業區也遭洪水淹沒，美聯社指稱，包括聖哈辛托河掩埋場（San Jacinto River Waste Pits）的土壤早已被戴奧辛污染。美國環保署表示，將儘快清理垃圾場，但在積水退去前，無法派出專家到現場評估污染外洩情形。德州數個煉油廠三日開始運作。哈維使美國四分之一的煉油能力停擺，造成油價攀升至兩年來新高點。

此外，第一夫人梅蘭妮亞陪同川普前往災區時，不畏外界批評，仍蹬著細跟高跟鞋登上「空軍一號」專機，在專機上才換上休閒裝扮，步下專機時已換上襯衫、卡其牛仔褲和藍色球鞋。梅蘭妮亞上月二十九日首次前往災區時，就是穿著高跟鞋登機，遭外界揶揄有如「監視洪水的芭比」。川普伉儷稍後飛往也遭洪水侵襲的路易斯安那州查爾斯湖區。