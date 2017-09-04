習近平倡貿易自由 絕口不提北韓

2017-09-04

金磚五國峰會開幕

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國國家主席習近平三日以東道主身分，在福建省廈門市主持第九屆金磚五國（巴西、俄羅斯、印度、中國與南非，BRICS）高峰會開幕儀式。他在工商論壇發表主旨演講時呼籲，主要新興經濟體國家應對抗保護主義，促進貿易自由化。他還刻意以「愛拚才會贏」形容廈門拚搏精神，卻隻字不談北韓核試爆導致區域情勢緊張。

中國官方媒體為了金磚峰會總動員，包括電視、廣播、報紙、新媒體等從業人員一早就在新聞中心卯足全力轉播。中國此前主辦的國際級會議文宣更擺滿會場，包括北京「一帶一路」國際合作高峰論壇、二十國集團（G20）杭州峰會等。包括中國商務部副部長王受文等官員在新聞發布會上，不管記者問什麼問題，三句不離「金磚峰會」、「一帶一路論壇」及「G20杭州峰會」。然而，北韓核試新聞中午在峰會新聞中心網路推播，讓齊聚廈門的中外媒體立刻將目標轉回東北亞。

無獨有偶，就在五月十四日北京「一帶一路」論壇召開前，北韓也在當天清晨宣布成功試射彈道飛彈，加上北韓在金磚國家峰會期間試爆氫彈，令外界聯想中國表演「主場外交」之際，也是北韓刷「存在感」的機會。

習近平支持全球化的宣言，恰與美國總統川普的「美國優先」保護主義形成強烈對比。路透指出，金磚峰會給予中國機會將自身定位為全球化堡壘，以面對川普高舉的「美國優先」大旗。此前，川普一再威脅終結與墨西哥、加拿大的北美自由貿易協定（NAFTA），指其為偷走美國人工作的殺手，而墨國總統潘尼亞．尼托正以觀察國身分出席金磚峰會，預定與中國討論貿易及投資議題。

學者︰五國各行其是

除美中較勁外，中國和印度關係也是峰會上的一大焦點。上週，中印結束兩國邊界對峙，似乎有意在峰會前各自給台階下。不過，金磚五國表面上一團和氣，實則立場各異。北京大學匯豐商學院經濟學副教授包定（Christopher Balding）質疑，金磚五國有何共同點？不論是經濟、貿易或財政，五國仍將各行其是。