幕僚苦勸無效 川普擬廢美韓FTA

2017-09-04

甫和文在寅熱線談軍售 隔天就稱要討論美韓自貿協定存廢

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普二日表示，本週將和白宮顧問討論美韓自由貿易協定（KORUS）的命運。川普在休士頓勘災後對媒體做上述表示，距離他和南韓總統文在寅熱線通話、允增強首爾飛彈實力及美國數十億美元軍售案，僅相隔一天。美國商會力促企業緊急致電白宮，以擋下這項行動，多項報告指向華府準備本週二前就通知南韓有關美國退出KORUS的意願。

國安顧問、防長︰阻礙美經濟成長

華盛頓郵報引述消息指出，川普不顧白宮顧問苦勸，已指示幕僚對美國撤銷KORUS作準備；白宮國安顧問麥馬斯特、國家經濟會議主席寇恩、美國國防部長馬提斯都力勸川普放棄撤銷KORUS的計畫，指這將阻礙美國經濟成長，並造成美韓間關係緊張。

白宮發言人對此表示，相關「討論正進行中」，目前沒有消息要公布。路透報導，川普二日在休士頓被詢及是否正和幕僚討論KORUS，以及本週是否將作什麼宣示時，回應「這件事一直在我心中」。川普撤銷KORUS在程序上不需要經過國會同意，僅需行使其總統職權即可。

美商會力促企業致電白宮 力挽狂瀾

美國商會寄給會員的電郵指出，「已收到多項報告」，川普政府準備於週二或更早時間就通知南韓，表達美國退出KORUS的意願；美國商會力促企業會員資深主管致電白宮、其他華府官員、共和黨州長，呼籲他們勿啟動退出KORUS之舉，「這是一項緊急求援」。

據報導，川普政府內部主和派企圖阻止川普撤銷KORUS，原因在於顧慮整體區域局勢，不願在北韓持續以飛彈與核試升高緊張之際，讓第一線面對威脅的南韓感到腹背受敵。不過，幕僚苦勸似乎未能改變川普對KORUS的看法，他不僅對多邊貿易架構反感，甚至在文在寅訪問華府期間，便已當面向文指出KORUS是「不公平的糟糕協定」。

美韓官員在八月廿二日召開KORUS下的特別會議，但兩國未能達成重新修訂該協定的共識；據美國貿易代表萊席爾說法，自二○一二年該協定生效後美國對南韓的貨物貿易逆差倍增，從一三二億美元攀升至去年的二七七億美元。

川普今年上任後，立即宣布退出被視為美國圍堵中國戰略一環的跨太平洋夥伴協定（TPP）。歐亞集團（Eurasia Group）主席布瑞莫認為，川普一旦決定撤銷KORUS，將會是中國的一大勝利；美國企業研究所（AEI）研究員施密特形容，川普正在「玩火」。