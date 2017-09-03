哈維賑災 美擬撥145億美元

2017-09-03

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕美國總統川普一日要求國會撥款七十八億五千萬美元（約台幣二三六四億元），做為協助飽受颶風哈維蹂躪的美國南部墨西哥灣沿岸復原的初期經費，預料本月底將再要求撥款六十七億美元。

川普政府的行政管理與預算局長穆瓦尼一日晚間致函眾議院議長萊恩，正式要求國會撥款賑災。眾議院已排定稍後就此進行表決。此外，預料川普本週將自掏腰包捐出一百萬美元賑災，為歷來美國總統提供的鉅額捐款之一，但白宮迄今仍未決定受贈對象，可能會分給數個在災區提供援助的救援團體。

川普今將再視察災區

川普二日前往德州休士頓與查爾斯湖市慰問災民及為義工打氣，有機會彌補他八月廿九日造訪德州勘災時未能展現的人情味。當時川普只與地方官員討論統籌救援以及對支持者發表即興演說，獨缺安慰災民或穿梭於災區的畫面。

目前災區仍百廢待舉，人口十二萬的德州博蒙特市在哈維來襲後一週仍無飲用水可用，受創最重的休士頓附近小鎮克羅斯比的化工廠阿科瑪（Arkema）在當地時間一日傍晚五時（台灣時間二日清晨六時）二度爆炸，來自兩輛暫時存裝化學物質的冷藏貨櫃車冒出濃黑煙與橘色火焰，所幸該廠方圓二．四公里的居民已於該廠首度爆炸的八月卅一日凌晨便全數撤離。廠方表示，預料另外六輛存放化學物質的貨櫃車數日內也會起火爆炸。