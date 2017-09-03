川普促聯合國改革 宴各國領袖

2017-09-03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕今年度聯合國大會訂十九日於美國紐約登場，對這個政府間國際組織多所批評的美國總統川普，十八日卻將在聯合國總部提前作東，今年一月才上任的葡萄牙籍聯合國秘書長古特瑞斯也受邀出席，為美國草擬的十點政治宣言共同背書，希望各國齊聚「發起有效、有意義的改革」。

本屆大會將討論古特瑞斯的聯合國改革提案。而根據路透、法新社一日看到的宣言草案，美國希望各國共同「支持秘書長對聯合國體系做出具體改變，以更好地呼應它的人道訴求、發展與支持和平倡議工作」，並且「承諾讓要求重複、冗餘、交疊的情形減少，包括在聯合國主要機構間」，據稱英國、加拿大、中國、德國、印度、印尼、日本、約旦、尼日、烏干達、塞內加爾、斯洛伐克、泰國皆已表態支持。

美國是聯合國最大金主，其雙年度核心預算五十四億美元裡頭，有廿二％來自美國；維持和平的七十三億美元預算，更有廿八．五％由美國貢獻。這一切都經過聯合國大會同意，但川普上台前就抱怨分攤比例不公，雖肯定聯合國之重要性，但又批評該組織表現不佳，已淪為聊天俱樂部，因此力推減支。

十八日也將與會的美國駐聯合國大使海利也說，如同「一圈肥肉，聯合國有些濫支情況發生，但我真的覺得，善用每一分資源是非常重要的」。

九月大會是今年初才入主白宮的川普首度與各國領袖於聯合國聚首，他將在十九日開幕對全體成員發表演說，內容動見觀瞻，是否又祭出「美國優先」，再成各方關注議題。