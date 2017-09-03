敘童死後兩年… 偷渡潮奪逾八千命

2017-09-03

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕敘利亞難民、三歲男童亞藍（Aylan Kurdi）經地中海偷渡至希臘時不幸溺斃，遺體被沖上土耳其海岸，伏屍照片二○一五年九月二日攻占全球各大媒體版面，震撼國際社會。聯合國難民署（UNHCR）指出，經地中海偷渡至歐洲的難民人數，儘管自亞藍逝世後銳減，但近兩年來至少有八千五百人喪生或失蹤。

難民經地中海偷渡至歐洲的路線，大部分自利比亞出發至義大利，或從土耳其至希臘，近來由於當局加強取締偷渡，也有難民選擇搭乘橡皮艇、小船，冒險橫渡直布羅陀海峽，從摩洛哥前往西班牙。最新數據顯示，今年已有超過十二萬人經地中海成功偷渡至歐洲，八十二％由利比亞至義大利，其中包括逾九成沒有家人陪同的一萬三千七百名孩童。同時，估計已有兩千兩百人在偷渡期間不幸罹難。

聯合國難民署表示，諸如敘利亞等國家的情況若未獲改善，恐怕人們將「繼續拿生命豪賭」，呼籲國際社會積極應對地中海難民偷渡問題，以避免更多悲劇發生。法國、義大利、西班牙、德國、查德、尼日、利比亞的領袖上週通過新的行動策略，鎖定人蛇集團，希冀藉由加強查緝利比亞沿岸地區，從源頭阻截難民從北非偷渡至歐洲。今年七月自北非經地中海抵達義大利的難民人數，相較去年同期已減少逾五十％。