緬若開邦衝突加劇 一週400死

2017-09-03

緬軍闖羅興亞 逐戶縱火

〔編譯魏國金／綜合報導〕緬甸若開邦上月二十五日爆發新一波種族衝突，緬甸當局一日指控，若開羅興亞救世軍（ＡＲＳＡ）攻擊安全哨站，焚毀民宅，引發衝突，近四百人在衝突中喪生。然而，根據衛星影像及羅興亞難民指證，緬軍逐家逐戶焚燒羅興亞村莊民宅，並槍殺、驅趕羅興亞穆斯林，迫使羅興亞人扶老攜幼逃亡，聯合國難民署說，過去一週，湧入孟加拉的羅興亞難民達五萬八千六百人，秘書長古特瑞斯警告這場種族衝突恐導致「人道災難」。

5.8萬人逃往孟加拉

緬甸軍方聲明指出，雙方至少發生九十起武裝衝突，當中單是二十五日就有三十起，已造成三九九人死亡，其中羅興亞「暴徒」佔三七○人。國營的緬甸新光報二日報導，ＡＲＳＡ極端恐怖主義份子縱火焚燒科坦考、明伊路、基甘斌等村及貌奪縣兩個行政區共兩千六百二十五間民宅。

不過，「人權觀察」組織分析衛星影像認為，緬甸安全部隊蓄意縱火焚村。聯合國世界糧食計畫聲明指出，由於若開邦的人道救援環境惡化，將暫停在該區的食物救援作業。自二○一二年以來，該區約十二萬人仰賴救濟，其中多數是羅興亞穆斯林。

大批羅興亞難民成群結隊湧入孟加拉，上月三十一日三艘難民船在孟緬界河納夫河翻覆，包括婦孺在內至少二十六人溺斃，三十四歲生還者山舒霍格指出，緬軍二十五日入村開槍射殺村人，也用槍榴彈展開攻擊，而直升機則投下燃燒彈。

人權組織「鞏固人權」聲明說，目擊者指稱政府軍與民兵上月二十七日在拉岱當的初平村「大規模殺害」羅興亞男女與兒童，估計罹難者超過兩百人。四十一歲生還者拉曼說，他在田間找到家人遺體，他們身上有彈痕，他年紀分別為九歲與六歲的姪兒身首分離，士兵將受難者遺體集中焚屍。

緬甸約有一一○萬羅興亞人，他們的遭遇是緬甸領袖翁山蘇姬最大的挑戰，儘管羅興亞人世居緬甸，但不被承認為公民，而孟加拉對羅興亞人敵意日深，自一九九○年代以來，已有逾四十萬羅興亞人逃難至孟國。聯合國難民署指出，孟緬邊界現有難民營的容納量已滿，而難民快速暴增。