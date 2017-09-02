前原誠司 當選日本民進黨黨魁

2017-09-02

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本最大在野黨民進黨一日舉行黨代表選舉，獲得黨內保守派系支持的前外相前原誠司當選，擊敗對手前官房長官枝野幸男，任期至二○一九年九月。前原致詞表示，當務之急就是重振低迷的黨勢，阻止議員接連退黨，他也暗示將修正與共產黨合作打選戰的路線，不排除與東京都知事小池百合子勢力組成的新政黨合作。

現年五十五歲的前原誠司，在一九九一年二十九歲時當選京都府議員踏入政壇，九三年轉戰眾議員選舉至今已八度當選，二○○五年曾當選民進黨前身民主黨黨魁，二○○六年雖因假郵件事件辭黨魁，但民主黨二○○九年執政後，前原入閣先後擔任國土交通相及外相，一度被看好是未來的首相人選。

不過，二○一○年九月日中釣魚台撞船事件發生後，媒體揭露民主黨以政治力干預司法釋放肇事的中國船長，擔任外相的前原被指為幕後黑手之一，二○一一年因為被爆不當收受外籍人士政治獻金而辭職下台，不久後民主黨也失去政權，前原雖然身為黨內派系龍頭之一，但被歸類為「非主流」沉潛多時。

前原本身也是外交安保的保守派論者，反對前黨魁岡田克也與共產黨等在野小黨合作打選戰的「共鬥路線」，所以在當選致詞中暗示將修正與共產黨合作路線，但對挺小池親信眾議員若狹勝將組成的新黨卻頻送秋波。不過，若狹已公開否認會合作。